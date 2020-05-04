AVM açılış tarihi belli oldu! Kuaför, berber, güzellik salonu açılış tarihleri

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında alınan yeni kararlar doğrultusunda AVM'ler ile berber, güzellik salonu ve kuaförlerin açılış tarihleri de belli oldu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs tedbirleriyle ilgili kısıtlamalarla ilgili yeni düzenlemeleri açıkladı. Kabine toplantısında göze çarpan ilk düzenleme ise 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için uygulanan sokağa çıkma yasağı oldu. Her iki yaş grubu belirlenen saatler içerisinde sokağa çıkabilecek.

Yeni düzenlemede dikkat çeken bir diğer unsur ise berber ve güzellik salonlarıyla ilgili oldu.

AVM'ler ne zaman açılacak?

Berber, kuaför ve güzellik salonu 11 Mayıs'ta faaliyete geçebilecek.

Yeni kararlar doğrultusunda AVM'ler de 11 Mayıs'ta hizmete açılacak.

Salgın hastanelerinin sayıları 1 Haziran’dan itibaren azaltılarak, bu kuruluşların hasta kabulüne ve normal işleyişe başlamaları sağlanacak.