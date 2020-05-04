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AVM açılış tarihi belli oldu! Kuaför, berber, güzellik salonu açılış tarihleri

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında alınan yeni kararlar doğrultusunda AVM'ler ile berber, güzellik salonu ve kuaförlerin açılış tarihleri de belli oldu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs tedbirleriyle ilgili kısıtlamalarla ilgili yeni düzenlemeleri açıkladı. Kabine toplantısında göze çarpan ilk düzenleme ise 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için uygulanan sokağa çıkma yasağı oldu. Her iki yaş grubu belirlenen saatler içerisinde sokağa çıkabilecek.

Yeni düzenlemede dikkat çeken bir diğer unsur ise berber ve güzellik salonlarıyla ilgili oldu. 

AVM'ler ne zaman açılacak?

Berber, kuaför ve güzellik salonu 11 Mayıs'ta faaliyete geçebilecek.
Yeni kararlar doğrultusunda AVM'ler de 11 Mayıs'ta hizmete açılacak.

Salgın hastanelerinin sayıları 1 Haziran’dan itibaren azaltılarak, bu kuruluşların hasta kabulüne ve normal işleyişe başlamaları sağlanacak.

YENİ KARARLAR ŞÖYLE

* 65 yaş üstü gruba ilk etapta sokağa çıkma sınırlandırılması günlerinin birinde ve 4 saat süreyle yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkabilme imkanı getiriyoruz. İlk uygulamayı bu hafta sonu Pazar günü saat 11.00 ile 15.00 arası gerçekleştiriyoruz.

20 yaş altı sokağa çıkma günleri
*20 yaş altında iki grup halinde uygulayacağız. 0-14 yaş grubu 13 Mayıs Çarşamba günü 11.00 ile 15 arasında tahditli olarak dışarı çıkabilecek. Kurallara riayet düzeyine bakarak sonraki haftalarda aynı uygulamayı devam ettireceğiz.

*Bu hafta sonu sokağa çıkma sınırlamasını sürdürüyoruz.

Giriş çıkış yasağının kalktığı 7 il 
*31 ilde şehirler arası giriş çıkış sınırlandırılmasını bu geceden itibaren 7 ilimiz için bitiriyoruz. Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'dır. Her hafta illerimizle ilgili değerlendirme yapacağız.
*Diğer illerimizde giriş çıkış sınırlaması 15 gün süreyle uzatılmıştır. Tek çift ticari plakalı taksi uygulamasını 15 Mayıs'ta kaldırıyoruz.

AVM ve berberlerin açılış tarihi
*Berber, kuaför ve güzellik salonu 11 Mayıs'ta faaliyete geçebilecek.
Yeni kararlar doğrultusunda AVM'ler de 11 Mayıs'ta hizmete açılacak

Asker terhisleri
*Askerlik terhis işlemleri 31 Mayıs'ta başlayacak. Milli Savunma Bakanlığı'nın atama, görevlendirme 1 Haziran'da, bedelli askerlik 20 Haziran'da yeniden başlayacak.
*Belediye ve İller Bankası ihaleleri 27 Mayıs'ta yeniden açılacak.

YKS ve LGS sınav tarihi
*Yüksek öğretim kurumları sınavı 27-28 Haziran'da, LGS 20 Haziran'da, askeri öğrenci sınavı 14 Haziran'da yapılacaktır.
*Üniversiteler 15 Haziran'da akademik takvime dönecekler.

Hasta kabullerinin başlangıcı
* Salgın hastanelerinin sayıları 1 Haziran’dan itibaren azaltılarak, bu kuruluşların hasta kabulüne ve normal işleyişe başlamaları sağlanacak.

Davalar
*Adliyeler ara verilen duruşma, keşif, yargı süreci, icra iflas takipleri 15 Haziran'da başlayacak.

Maske satışı başlıyor
*Bugüne kadar piyasada satışına izin vermediğimiz cerrahi maske, bez maske satışına halkımızın kolayca ulaşabileceği yerlerde izin vermeyi planlıyoruz.

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