20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma günleri ve saatleri belli oldu

Yeni koronavirüs kararları doğrultusunda 20 yaş altı ve 65 yaş üstüne belirli gün ve saatlerde sokağa çıkma izni geldi. 20 yaş altı hangi gün ve saatlerde dışarı çıkabilecek işte saatleri

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20 yaş altı ve 65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağı tam olarak kaldırılmadı. Ancak yeni kararlar doğrultusunda 65 yaş üstü ile 20 yaş altına belirli gün ve saatlerde sokağa çıkma izni verildi. Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alınan kararları açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "İlk müjdemiz 65 yaş üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımızadır. 65 yaş üstü gruba ilk etapta sokağa çıkma sınırlandırılması günlerinin birinde ve 4 saat süreyle yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkabilme imkanı getiriyoruz" diyerek kararı duyurdu.

65 yaş üstü sokağa çıkma günü

*Bu hafta sonu Pazar günü saat 11.00 ile 15.00 arası 65 yaş üstüne sokağa çıkma izni verildi. 65 yaş üstü vatandaşlar 4 saat boyunca sokağa çıkıp evlerine yürüme mesafesinde dolaşabilecekler.

20 yaş altı sokağa çıkma günleri

20 yaş altı gençeler için ise sokağa çıkma izni iki grup halinde uygulanacak. İlk uygulama bu çarşamba günü başlayacak.

*0,14 yaş grubu hafta içinde 13 Mayıs çarşamba günü, yine 11 - 15 saatleri arasında yürüme mesafesiyle dışarı çıkarılabilecek.

*15 - 20 yaş ise, 15 Mayıs cuma günü yine aynı şartlar ve saatlerde dışarı çıkabilecektir.



