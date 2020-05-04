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Metrobüste herkesi tedirgin eden görüntüler

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Koronavirüs salgınının yaşandığı bir dönemde İstanbul'daki toplu ulaşımdan, tedirgin eden görüntüler gelmeye devam ediyor. Metobüsteki görüntüler, koronavirüs nedeniyle endişeyle karşılanıyor.

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34C hat numaralı Cevizlibağ- Beylikdüzü seferini yapan metrobüste kaydedilen görüntülerde, yolcular arasında sosyal mesafenin olmadığı görüldü.

Toplu ulaşımda endişe verici görüntüler
Toplu ulaşımdaki araç sayılarının düşürülmemesi sonucu ortaya çıkan manzarada, salgının yayılabileceğinden endişe ediliyor.

İstanbul Valiliği'nin aldığı kararlar
İstanbul Valiliği, yeterli araç sayısının olmayışı ve yolcu sayısında kısıtlamaya gidilmemesi üzerine yeni kararlar almıştı.

Buna göre; araçların, koltuk sayısının yüzde 50'sinden fazla oturan yolcu almamasına, ayakta alınacak yolcuların da oturan yolcuların yarısını geçmeyecek şekilde sınırlandırılmasına karar verilmişti.

Yolcuların, cam kenarlarında oturacak şekilde seyahat etmesi kararlaştırılmıştı.

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