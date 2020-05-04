Son dakika benzine ve motorine zam! EPGİS saat verdi

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren akaryakıtla ilgili son dakika zam haberi geldi. Gece yarısı itibarıyla motorinin litre fiyatında 16 kuruş, benzinin litre fiyatında ise 7 kuruşluk bir zam bekleniyor.

Abone ol

Petrol fiyatlarının düşüşüyle yapılan indirimlerin ardından benzin ve motorine bu kez zam geldi.

EPGİS açıkladı

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS), benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 7 kuruş, motorinin litre fiyatına 16 kuruş zam yapıldığını duyurdu.

EPGİS'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 05/05/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 7 Motorinde 16 Krş/Lt pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.



