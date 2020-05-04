HABER /  EKONOMİ
ADV Hayırseverleri, gerçek muhtaçlarla buluşturan sofranın adıdır Ramazan
ADV En özel anneler günü hediyeleri

Son dakika benzine ve motorine zam! EPGİS saat verdi

ADV Şimdi Dayanışma Zamanı

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren akaryakıtla ilgili son dakika zam haberi geldi. Gece yarısı itibarıyla motorinin litre fiyatında 16 kuruş, benzinin litre fiyatında ise 7 kuruşluk bir zam bekleniyor.

Abone ol

Petrol fiyatlarının düşüşüyle yapılan indirimlerin ardından benzin ve motorine bu kez zam geldi.

EPGİS açıkladı

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS), benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 7 kuruş, motorinin litre fiyatına 16 kuruş zam yapıldığını duyurdu.

EPGİS'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 05/05/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 7 Motorinde 16 Krş/Lt pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.


GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Kısa çalışma ödemeleri için tarih belli oldu! Ödemeler nasıl yapılacak?
Samsun'da ambulans helikopterin tarlasına inmesine izin vermeyen kadın konuştu
Beşar Esad'ın ailesinde büyük gerilim! Çok sayıda gözaltı var
Karius'tan Beşiktaş'a tepkili veda: Utanç verici
Sevindirici haberler geliyor! Yeni koronavirüs vakası görülmeyen iller!
Türkiye'yi ilgilendiren koronavirüs kararları! Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı başladı
ÖNCEKİ HABERLER
Antalya'da 20 yaşındaki genç kalp krizinden öldü
Libya ordusu Hafter'e ikmal için gönderilen 7 yakıt tankerini vurdu
Sokağa çıkma yasağını delen 4 yaşındaki çocuğa 3 bin 150 lira para cezası
Burdur Valisi Hasan Şıldak sosyal medyadan duyurdu! İlimize gelmeyin
Hıdırellezde gül ağacı yoksa ne yapılır dilek duası nasıl?
Hıdırellez duası nedir Hıdırellez nasıl kutlanır o gece neler yapılmaz?
Yorumlar 1 yorum