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Kısa çalışma ödemeleri için tarih belli oldu! Ödemeler nasıl yapılacak?

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Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapanan iş yerlerinde çalışan işçilerin kısa çalışma ödemeleri yarın başlıyor.

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Ödemeler işçi tarafından İŞKUR'a bildirilen IBAN numarasına, IBAN bildirimi yapmayanlara ise PTT Bank aracılığıyla yapılacak. Kısa çalışma ve işsizlik ödeneklerinden yararlanamayanlar ise Cuma günü nakdi destek alacak.

Nisan ayına ilişkin ödemeler yarın yapılacak

Mart ayı için ödenek hakkı bulunan ancak geçen ay bu ödenekleri alamayanlar da Nisan ayı ödemeleri ile birlikte yarın alacak. Kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı gibi desteklerden yararlanamayanlar için ise Cuma günü nakdi destek alacak.

Ödemeler nasıl yapılacak?

Kısa çalışma ödeneği, işçinin kendisine ve aylık olarak her ayın beşinde ödeniyor. Ödemeler çalışanlar tarafından İŞKUR'a bildirilen IBAN numaralarına yapılacak. Eğer çalışan IBAN bildirimi yapmamışsa, ödeme PTT Bank aracılığıyla yapılacak.

Son 3 yılda 450 gün prim şartı

İşverenin kısa çalışma talebinin uygun bulunması için, işçinin kısa çalışmanın başladığı tarih itibarıyla son 60 gün hizmet akdine tabi olması ve son 3 yılda en az 450 gün süreyle prim ödemiş olması gerekiyor.

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