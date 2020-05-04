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Ürgüp'te evinin önünde oyun oynayan 4 yaşındaki çocuğa 3 bin 150 lira para cezası

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NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Ürgüp Kaymakamlığı tarafından evinin önünde oynayan 4 yaşındaki minik çocuğa 3 bin 150 lira para cezası kesildi. Cezayı duyan aile şok yaşadı.

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Türkiye’de koronavirüsle mücadele kapsamında 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kişilere sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlanmasının ardından Ürgüp Kaymakamlığı tarafından evinin önünde oynayan 4 yaşındaki minik Yavuz Selim’e 3 bin 150 lira para cezası kesildi.

Ailesi şok yaşadı

Küçük çocuklarına evinin kapısında oynamasından dolayı 3 bin 150 lira para cezası kesilen ailesi ise şok yaşadı.

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