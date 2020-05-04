CHP'li Zeydan Karalar partisinin CNN Türk boykotunu deldi

CHP, CNN Türk'e boykot kararı almış ve partiden yayınlara çıkan isimlere disiplin cezası uygulanmıştı. CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da CNN Türk'e bağlanarak partisinin kanala uyguladığı boykotu delmiş oldu.

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CHP'l başkan Zeydan Karalar, program konuklarından Zafer Şahin'in Adana Belediyesi'nin ekmek dağıtımına ilişkin değerlendirmelerine yanıt vermek üzere programa telefonla bağlandı.

20 dakika yayında kaldı

Yaklaşık 20 dakika boyunca yayında kalan Karalar, bu süre zarfında program moderatörü Ercan Gürses'in yanısıra, konuklar Melik Yiğitel ve Zafer Şahin'in sorularını da cevapladı.