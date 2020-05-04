CHP'li Zeydan Karalar partisinin CNN Türk boykotunu deldi
CHP, CNN Türk'e boykot kararı almış ve partiden yayınlara çıkan isimlere disiplin cezası uygulanmıştı. CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da CNN Türk'e bağlanarak partisinin kanala uyguladığı boykotu delmiş oldu.Abone ol
CHP'l başkan Zeydan Karalar, program konuklarından Zafer Şahin'in Adana Belediyesi'nin ekmek dağıtımına ilişkin değerlendirmelerine yanıt vermek üzere programa telefonla bağlandı.
20 dakika yayında kaldı
Yaklaşık 20 dakika boyunca yayında kalan Karalar, bu süre zarfında program moderatörü Ercan Gürses'in yanısıra, konuklar Melik Yiğitel ve Zafer Şahin'in sorularını da cevapladı.
CHP'nin boykot kararı
CHP geçtiğimiz aylarda yayın politikalarını eleştirdiği CNN Türk'e boykot kararı aldığını duyurmuş, hiçbir üyesinin bu kanaldaki programlara katılmayacağını açıklamıştı. Bu süre zarfında CNN Türk yayınlarına katılan, Ümit Kocasakal, Mehmet Sevigen ve İrem Çiçek CHP'den ihraç edilmişlerdi.
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