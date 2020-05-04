Gaziantep'te yasak sonrası insan seli oluştu

GAZİANTEP'te vatandaşlar 3 günlük sokağa çıkma yasağının bitimiyle çarşı ve meydanlara akın etti. Caddelerde maske takmayanların olması dikkat çekti.

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Koronavirüs tedbirleri kapsamında Gaziantep'in de aralarında olduğu 31 ilde 3 günlük sokağa çıkma yasağı uygulandı.

Yasağın ardından kendilerini sokağa atan Gaziantepliler, sabah saatlerinden itibaren çarşıların bulunduğu Karagöz ve Gaziler caddelerinde yoğunluk oluşturdu. Ateşleri ölçülerek çarşıya alınan vatandaşlar, ihtiyaçları doğrultusunda alışveriş yaptı.

Öte yandan kent merkezindeki birçok banka ve PTT şubesi önünde de işlem yaptırmak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu. Görevliler ve polis ekipleri işlem yaptırmak için sıra bekleyenleri sık sık sosyal mesafe kuralına dikkat etmeleri konusunda uyardı.