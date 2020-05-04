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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'dan Yunanistan'ın taciz iddialarına yanıt

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Savunma Bakanı'nı taşıyan helikopterin Türk savaş uçaklarınca taciz edildiği iddiasının gerçekleri yansıtmadığını belirtti.

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Aksoy’un Yunan Milli Savunma Bakanı’nı taşıyan helikopterin Türk savaş uçaklarınca taciz edildiği iddiasıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Aksoy sorulan soru üzerine, "Savaş uçaklarımız Ege'de rutin faaliyetleri çerçevesinde teşhis görevi icra etmiş olup, Sayın Savunma Bakanı'nı taşıyan helikopterin tacizi sözkonusu değildir. Rutin uçuşları dramatize ederek gerilimi tırmandırmaya çalışmanın bu ülkeye bir faydası yoktur. Bunun yerine bu meselelerin iki ülke Savunma Bakanlıkları arasında başlatılan güven arttırıcı önlemler süreci içinde ele alınması gerekir." ifadelerini kullandı.

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