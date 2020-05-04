İBB Bilim Kurulu 19 Mayıs için 11 günlük sokağa çıkma yasağı istedi!

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan Bilimsel Danışma Kurulu, acilen 16-26 Mayıs tarihlerini kapsayacak şekilde 11 günlük bir sokağa çıkma yasağı ilan edilmesini istedi.

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Hükümet normalleşme adımları atmaya hazırlanırken İBB Bilimsel Danışma Kurulu, 19 Mayıs Atatürkü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda 11 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi çağrısı yaptı. 3 Mayıs Pazar günü toplanan İBB Bilim Kurul'ndan yapılan açıklamada, "16-26 Mayıs tarihlerini kapsayacak şekilde 7+4 gün olacak şekilde bir sokağa çıkma kısıtlamasının hızla ilan edilmesi gerekmektedir" denildi.

Koronavirüs salgınıyla ilgili kritik aşamaya gelindiği ifade edilen İBB Bilim Kurulu açıklamasında, "asıl zor dönemin önümüzdeki bir aylık dönemde olduğu" belirtildi. Halkın sokağa çıkma kısıtlamalarına büyük ölçüde uyduğu için başarının geldiği belirtilen açıklamada, "Bu iyilik hali bir rahatlama ya da önlemlerde geçici bir gevşemeyi getirmemelidir. (...) Halkımızın büyük ölçüde uyduğu kısıtlama tedbirleri beraberinde birçok plan, ihtiyaç, sosyal temasın geleceğe ertelenmesi sonucunu doğurmuştur. Bu erteleme bir yönü ile kısıtlanma zorluğu ile baş etme yöntemi, bir uyum çabasıdır. Ertelenmiş ihtiyaçların aynı zamanda ciddi bir temas riskini getirdiği unutulmamalıdır." denildi.

29 Mayıs'ta 7+4 günlük sokağa çıkma yasağı

Ertelenmiş sosyal ihtiyaçların kontrolsüz bir temasa dönüşme ve salgında sağlanan dengenin kaybedilmesini sağlayabileceği belirtilen açıklamada "Kısıtlama kriterleri belirsizliğe yer vermeyecek şekilde önceden açıklanmalıdır. Bu açıdan 16-26 Mayıs 2020 tarihlerini kapsayacak şekilde 7+4 gün olacak şekilde bir sokağa çıkma kısıtlamasının hızla ilan edilmesi gerekmektedir." ifadelerine yer verildi. İBB Bilim Kurulu şu önerilerde bulundu:

'4 gün sokağa çıkma kısıtlaması ilanı özellikle erken yapılmalı'

1- Öncelikle 23-26 Mayıs 2020 tarihleri arasında Ramazan Bayram süresince arife gününü de içerecek şekilde 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması yapılması zaruridir.

2- Bayram öncesinde 16-22 Mayıs tarihlerini de içerecek şekilde 7 gün süresince ihtiyaçların karşılanmasına izin verecek saat aralıkları tanımlı ve zorunlu iş kolları dışında ek bir sokağa çıkma kısıtlama uygulanması yapılması ve bu uygulamanın bir an önce ilan edilmesi önerilir.

3- Toplam 11 gün sürecek kısıtlama uygulaması ile ilgili olarak:

a. Bayram dönemi 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması ilanının özellikle erken yapılmasının gerektiği, bu ilanda gecikildiğinde yurttaşlarımızın bayram hazırlığı yönünde bir hareketlilik yaşayabileceği,

b. Ülkemizde sosyal ve ekonomik açıdan en hareketli dönemlerden biri dini bayramlar öncesindeki haftalar olmaktadır. Fiziksel temasın artmasına yol açacak bir hareketlilik bu dönemde son derece tehlikeli olabilir. Bu nedenle kısıtlama kararının bayram dönemi ile sınırlı olmaması, özellikle öncesini de kapsaması gerektiği,

c. Bayram dönemi zorunlu olmayan ve daha çok kültürel alışkanlıklara yönelik örneğin alış-veriş ya da sosyal temas gibi davranışların en aza indirgenmesi amacı ile uyarıların artırılması, gerektiğinde idari tedbirlerin uygulanması, kurumların ve başta medya olmak üzere görsel/yazılı kaynakların kullanılmasının uygun olduğu,

d. İstanbul İl Hıfzıssıhha Meclisi 29.04.2020 Tarih 30 Numaralı kararındaki 'açık olacak işyeri, işletme ve kurumlar' başlığı ile aynı metinde tanımlı 'istisna kapsamında olacak kişiler' başlığında belirtilen kapsamın geçerli olması,

4. İstanbul İl Hıfzıssıhha Meclisi 29.04.2020 Tarih 30 Numaralı kararındaki istisnai kişiler kapsamına ek olarak özellikle 65 yaş ve üzeri kişiler için kas ve kemik kaybını azaltmak açısından diğer yaş grupları için tam kısıtlamanın olduğu zamanlarda günlük iki ya da üç saat olacak şekilde (market, fırın, pazar vb alanlarda bulunmamak koşuluyla) mobilizasyonlarının sağlanması önerilir.

5. Tüm bu kısıtlama kararlarına ilişkin planlamaların bir an önce başlatılması halkımızın kısıtlama süresince daha rahat etmesini, zorluk yaşamamasını, ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayacak ve salgın mücadelesinde önemli bir avantaj sağlayacaktır.

6. Bayram öncesi dönemde hareketliliği artıracak herhangi bir adımın ciddi sonuçları olabileceği, bundan kaçınılması gerektiğini tekrar vurgulamak istiyoruz.