Rusya’da Kovid-19 vakaları bir günde 10 bin 581 arttı

Rusya’da son 24 saatte 82 bölgede 10 bin 581 Kovid-19 vakası daha tespit edildi. Toplam vaka sayısı 145 bin 286’ya yükseldi.

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Koronavirüsle mücadele merkezinin yaptığı açıklamaya göre, vaka sayısı gün içinde 10 bin 581 daha arttı. Yeni vakaların 5795’i başkent Moskova’da, 803’ü Moskova bölgesinde, 317’si St. Petersburg’da, 280’i Murmansk bölgesinde görüldü.

Yeni vakaların 5352’sinde semptoma rastlanmadı, 76 hasta da hayatını kaybetti.

Yeni hastalarla birlikte toplam vaka sayısı 145 bin 286’ya yükseldi, 1356 kişi öldü, 18 bin 95 kişi de iyileşti.Dün bildirilen günlük vaka sayısı ise 10 bin 633’tü.