HABER /  DÜNYA
ADV Hayırseverleri, gerçek muhtaçlarla buluşturan sofranın adıdır Ramazan
ADV En özel anneler günü hediyeleri

Rusya’da Kovid-19 vakaları bir günde 10 bin 581 arttı

Rusya’da son 24 saatte 82 bölgede 10 bin 581 Kovid-19 vakası daha tespit edildi. Toplam vaka sayısı 145 bin 286’ya yükseldi.

Abone ol

Koronavirüsle mücadele merkezinin yaptığı açıklamaya göre, vaka sayısı gün içinde 10 bin 581 daha arttı. Yeni vakaların 5795’i başkent Moskova’da, 803’ü Moskova bölgesinde, 317’si St. Petersburg’da, 280’i Murmansk bölgesinde görüldü.

Yeni vakaların 5352’sinde semptoma rastlanmadı, 76 hasta da hayatını kaybetti.

Yeni hastalarla birlikte toplam vaka sayısı 145 bin 286’ya yükseldi, 1356 kişi öldü, 18 bin 95 kişi de iyileşti.Dün bildirilen günlük vaka sayısı ise 10 bin 633’tü.

SON DAKİKA HABERLERİ
Katar'la ilgili bomba iddia! Türk Subayı darbe girişimini önledi
Siirt'ten acı haber geldi! Keşif sırasında asker mayına bastı şehit var
Son dakika benzine ve motorine zam! Araç sahipleri depoları bu saate kadar doldurun
Yılmaz Özdil de İmar Affından yararlanmış Bodrum'daki 7 milyon dolarlık villasına bakın
TTB Kovid-19 İzleme Grubu üyesi Prof. Dr. Pala: Olası vaka sayısı 600 binin üzerinde
Hayat Eve Sığar mobil uygulamasında maske kodu nasıl alınır?
ÖNCEKİ HABERLER
Üsküdar'da trafik kazasını görüntüleyen kameramana metrobüs çarptı
Mayıs kira artışı 2020 ne kadar? Mayıs kira hesaplaması
Adliyeler ne zamana kadar tatil 2020 mahkeme açılış tarihi
Bursa'da 13 yaşındaki hırsız yasak günü iki kafeyi soydu
Adana'da otomobile intihar notu bırakan genç: Ölmek ne garip şey anne
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüs mücadelesinden ödün vermeyeceğiz
Yorumlar 1 yorum