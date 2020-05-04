HABER /  YEREL
ADV Hayırseverleri, gerçek muhtaçlarla buluşturan sofranın adıdır Ramazan
ADV En özel anneler günü hediyeleri

Maltepe'de fazla yolcu alan minibüsteki kadın: Çok asabi ve sinirliler

İSTANBUL Maltepe'de sokağa çıkma yasağının bitmesinin ardından haftanın ilk iş gününde sivil trafik ekipleri denetim yaptı. Uyarılara kulak asmayarak fazla yolcu taşıyan minibüslere cezai işlem uygulanırken kadın yolculardan biri 'Uyarıda bulunmaya korkuyoruz, çok asabi ve sinirliler' diye konuştu.

Abone ol

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri, Maltepe'de iki farklı noktada sabah saatlerinde denetim yaptı.

Sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak kapasitesinden fazla yolcu taşıyan 2 minibüse cezai işlem uygulandı. Ekipler, minibüsteki yolculara uyarılarda bulundu. Başıbüyük ve Zümrütevler hattında çalışan minibüsler ekipler tarafından tek tek durduruldu ve kontrol edildi. Maltepe Köprüsü'nde denetime takılan bir minibüsten 16 yolcu çıktı. Fazladan 10 yolcu taşıyan minibüs şoförüne cezai işlem uygulandı. Ekiplerin durdukları başka bir minibüsten de fazladan 10 yolcu çıktı. 

"Uyarıda bulunmaya korkuyoruz"

Minibüste bulunan bir kadın yolcu, "Uyarıda bulunmaya korkuyoruz açıkçası. Çünkü aşırı derecede hız yapıyorlar. Sanki bir yere yetişecek gibi. Belaya da kalmak istemiyoruz. Çok asabi ve sinirliler. Özellikle Maltepe Caddesi'ndeki minibüs şoförleri. Binen kişiler de hatalı aslında. İki durak önce bu şekilde doldu. Ben binmeyeyim demiyorlar. Şoförün işine geliyor. Para kazanacak. İnsanların kendilerine dikkat etmesi gerekiyor" dedi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Yılmaz Özdil de İmar Affından yararlanmış Bodrum'daki 7 milyon dolarlık villasına bakın
TTB Kovid-19 İzleme Grubu üyesi Prof. Dr. Pala: Olası vaka sayısı 600 binin üzerinde
Hayat Eve Sığar mobil uygulamasında maske kodu nasıl alınır?
Yardım yapmıyorsunuz demişti! Vali Münir Karaloğlu Twitter'da ifşa etti
Bayraktar, İmamoğlu'na rest çekti: Tekzip etmezseniz protokolü iptal edeceğiz
Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı! İşte Nisan ayı enflasyon rakamları
ÖNCEKİ HABERLER
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’ten maske itirafı
Kurban Bayrami tarihi 2020 takvim Diyanet ne zaman?
PSG'den, Mbappe'ye yeni kontrat
Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Zahid Akman koronavirüse yakalandı
Babel: Galatasaray'a dönersem kendimi değiştireceğim
Tülay Karabağ kimdir nereli Tülay Karabağ ne kanseriydi?
Yorumlar