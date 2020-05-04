Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Zahid Akman koronavirüse yakalandı
Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Zahid Akman’ın koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı öğrenildi.Abone ol
Kanal 7 Medya Grubu’nda üst düzey yöneticiler arasında da koronavirüs görülmeye başladı. Testi pozitif çıkan Kanal 7’nin Genel Yayın Yönetmeni Akman'la birlikte test yaptıran eşinde de virüse rastlandı.
Çift karantinaya alındı
Akman çiftinin hastanede bir süre tedavi gördükten sonra evlerinde karantinaya alındıkları öğrenildi.
Kanal 7'nin tepe ismi Zahit Akman, 2005-2009 yılları arasında RTÜK Başkanlığı yapmıştı.
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