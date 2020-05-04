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Nisan ayında ihracat yüzde 41 ithalat ise yüzde 28 geriledi

Ticaret Bakanlığı, Genel Ticaret Sistemine göre dış ticaret açığı nisan ayında 3,97 milyar dolar oldu.

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Koronavirüs salgının küresel ekonomideki etkisinin kuvvetli şekilde hissedildiği nisanda dış ticaret açığı 3,97 milyar doları buldu.

İhracat ithalat rakamları

Nisanda ihracat, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 41 gerileyerek 9 milyar dolar olarak gerçekleşti. İthalat ise yüzde 28,31 azalarak 12,96 milyar dolar olarak gerçekleşti.

İhracatta düşüşün ana nedeni: Koronavirüs 

Dış ticaret rakamlarında yaşanan düşüşte koronavirüs etkisine vurgu yapılan Ticaret Bakanlığı açıklamasında şu ifadelere yer verildi: 

Mart ayından itibaren tüm dünyayı hem sosyal hem de ekonomik anlamda çok büyük oranda olumsuz etkileyen Covid-19 salgınının ekonomik yansımalarının Nisan ayında çok daha sert ve keskin görülmeye başlanması, ihracatımızı negatif yönde etkilemeye devam etmiştir.

Nitekim salgın nedeniyle başta AB ülkeleri olmak üzere, önemli ihraç ülkelerimizde görülen eşi görülmemiş boyuttaki pazar ve talep daralmaları ve sınırlardaki karantina önlemleri Nisan ayı ihracatımızda görülen düşüşün de ana nedeni olmuştur. 

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