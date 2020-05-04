Steaua Bükreş'ten açılış maçında Galatasaray isteği

Romanya'nın köklü kulüplerinden Steaua Bükreş takımının başkanı Helmuth Duckadam, yeni stadlarının açılış maçında Galatasaray ile oynamak istediklerini dile getirdi.

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Romanya Ligi ekiplerinden Steaua Bükreş'in yeni stadının yapım çalışmaları devam ediyor. Romanya basınına stadın yapımıyla ilgili kulübün Başkanı Helmuth Duckadam önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Helmuth Duckadam, yapımı devam eden yeni stadları için konuşurken, "Steaua" Stadı'nın açılış maçını Galatasaray'la oynamak istediklerini söyledi.

"Galatasaray'la oynamak isteriz"

FCBS Başkanı stadla ilgili yaptığı açıklamada; "Taraftarların buraya gelip, stadı doldurup takımı desteklemesini heyecanla bekliyorum. Bu stadı kendi paramızla yaptık. Galatasaray'la açılış maçında oynamak isteriz" dedi.