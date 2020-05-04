HABER /  GÜNCEL
ADV Hayırseverleri, gerçek muhtaçlarla buluşturan sofranın adıdır Ramazan
ADV En özel anneler günü hediyeleri

Berat Kaya kimdir nereli Berat Kaya olayı nedir gözaltına alındı

ANKARA'nın Haymana ilçesinde yaşayan Berat Kaya yaptıkları ile kan dondurdu. Yavru bir eşeği köpeğine parçalatan Berat Kaya o videoyu facebook'ta yayınlayınca kıyamet koptu. Kısa sürede yakalanıp gözaltına alınan Berat Kaya merak konusu oldu. Berat Kaya kimdir, ne iş yapıyor?

Abone ol

ANKARA'da yaşayan Berat Kaya acımasızlığı ile günün konusu oldu. Savunmasız sıpayı köpeklerine parçalatan ve o anları kaydedip facebook'a yayınlayan Berat Kaya’ya sosyal medyadan tepki yağıyor. Hayvanlara yapılan eziyetin cezasız kalmasını istemeyen binlerce sosyal medya kullanıcısı Berat Kaya’nın tutuklanması talebinde bulunuyor.

Ankara'nın Haymana ilçesinde yavrusu kangal cinsi köpeklere parçalanan eşeğe Ankara Büyükşehir Belediyesi sahip çıktı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Veteriner ve Hayvanat Bahçesi Şube Müdürü Mustafa Şener, olayda yavrusunu kaybeden eşeğin güvenli bölgeye nakledildiğini duyurdu.

Ankara Valiliği Açıklama Yayınladı

Ankara Valiliği resmi web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden yayınladığı mesajla şüpheli Berat Kaya'nın yakalandığını ve adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Ankara Valiliği yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“03.05.2020 tarihinde 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan bir ihbarla, ilimiz Haymana ilçesinde B. K.nın kendisine ait çoban köpeklerini eşek yavrusunun üzerine saldırttığı ve bahse konu bir videoyu kendisine ait Tiktok sosyal paylaşım sitesi üzerinden yayımladığı tespit edilmiştir. Söz konusu ihbarı müteakip Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı’na bilgi verilmiş ve Cumhuriyet Savcısı tarafından şahsın mevcutlu olarak adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alınması talimatı ile şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili olarak adli soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur. “

Berat Kaya gözaltına alındı

Evinde bulunamayan Berat Kaya, Haymana İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Haymana ilçesi Boğazkaya Mahallesi’nde yakalanarak gözaltına alındı Nöbetçi Haymana Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan Berat Kaya Adli Kontrol Şartıyla serbest kalırken, Kaya hakkında Kabahatler Kanunu uyarınca ayrıca işlem yapıldığı da öğrenildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Yardım yapmıyorsunuz demişti! Vali Münir Karaloğlu Twitter'da ifşa etti
Bayraktar, İmamoğlu'na rest çekti: Tekzip etmezseniz protokolü iptal edeceğiz
Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı! İşte Nisan ayı enflasyon rakamları
Koronavirüs poşetten, elbiseden bulaşır mı? Prof. Ceyhan'dan kritik açıklamalar
Artvin’de koronavirüs vaka sayısı sıfırlandı
LGS ve YKS erteleniyor işte yeni sınav tarihler! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ne demişti?
ÖNCEKİ HABERLER
18 Mayıs tatil mi 19 Mayıs tatili 4 gün olur mu yeni açıklama
Antalya'da 6 yıldır evladının gözlerini yara bandıyla kapatıyor
Enflasyon açıklandı Mayıs 2020 kira zam oranı belli oldu!
Fenerbahçe'nin Mesut Özil planı belli oldu
TOKİ'nin indirim kampanyasına başvurular 6 Mayıs'ta başlıyo
Mete Sözer cinsel şiddet gördüm deyip Nilüfer Şasev Özbek'i şikayet etti
Yorumlar