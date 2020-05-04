Bayraktar, İmamoğlu'na rest çekti: Tekzip etmezseniz protokolü iptal edeceğiz

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın T3 Vakfının İBB'den bağış ve tahsis aldığı yönündeki iddialarının asılsız olduğunu söyleyerek İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tekzip çağrısı yaptı.

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"Asla öğrencilerimizi, gençlerimizi yalnız bırakmayacağız. Ve asla ahlaksız iftiralara göz yummayacağız." diyen Bayraktar, Asla Milli Teknoloji Hamlesi yolundan dönmeyeceklerini belirtti.

Bayraktar, "Sayın Ekrem İmamoğlu, bu şahsın iftiralarını siz tekzip etmezseniz, Deneyap’lara ilişkin protokolü T3 Vakfı olarak biz feshedeceğiz." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'na tekzip çağrısı

Bayraktar, açıklamasında şunları kaydetti: Kimseden bir kuruş bağış, 1 metrekare yer devir veya tahsis almadık. Bilakis ortak hizmetlere emek ve maddi destek verdik, vermeye devam ediyoruz. İBB'de 11 aydır partinizin belediye başkanı var. Deneyap'lar halen İBB'nin 11 kültür merkezinde açık.

Bize aktarılan tek kuruş varsa, hukuksuzluk varsa neden hala kapatmadınız? İBB neden bu hizmetlerin reklamını her mecrada yapmaya devam ediyor? Sayın Ekrem İmamoğlu bu şahsın ahlaksız iftiralarını tekzip etmeyecekseniz biz T3 Vakfı olarak iş birliği protokolünü tek taraflı feshedeceğiz. Ücretsiz mekan sağlamaya hazır binlerce gönüllümüz var.