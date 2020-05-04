Dursun Ali Erzincanlı’nın fotoğrafı gözleri yaşarttı

Allah Peygamber aşkı ile gönüllerde taht kuran Ömer Döngeloğlu koronavirüs nedeniyle vefat etti. Ömer hocanın yakın dostu şair Dursun Ali Erzincanlı’nın, defin işlemi sonrası çekilen görüntüsü gözleri yaşarttı.

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Geçtiğimiz haftalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi görmeye başlayan İlahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu dün vefat etti. Aynı gün defin işlemi gerçekleştirilen Döngeloğlu’nu, sosyal mesafe kurallarına uyarak sayılı kişi ahirete yolcu etti.

Ömer hocanın yakın arkadaşı şair Dursun Ali Erzincanlı da cenaze merasimine katıldı. Tulum ve maske giyen Erzincanlı, vuslata eren dostu Ömer Döngeloğlu'nun mezarı başından bir süre ayrılmadı.Defin sonrası mevtaya telkinde bulunma sünnet-i seniyyesini ifa eden Erzincanlı, ardından mezar başında oturarak tefekkür etti.Erzincanlı’nın görüntüsü, cenaze işlemine katılan bir vatandaş tarafından çekildi. Sosyal medyada yüzlerce kez paylaşılan görüntü gözleri yaşarttı.

Bunun ne demek olduğunu henüz bilmiyorum

Aynı zamanda Dursun Ali Erzincanlı, yakın dostunun vefatının ardından sosyal medya hesabından da bir paylaşım yaptı. Erzincanlı, “Allah Teâlâ’ya ve Peygamberlere saygı, Ehli Beyt’e muhabbet, Sahâbeye hürmet, âlim ve ârîf-i billahlara sevgi, yaşına bakmaksızın her mümine abi veya kardeş diyecek kadar mütevazı. İyi bir arkadaş, iyi bir ağabey... Gittiğini duydum. Bunun ne demek olduğunu henüz bilmiyorum.” ifadelerini kullandı.