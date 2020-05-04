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Stjepan Tomas: Fenerbahçe'nin kadrosu Bjelica için uygun değil

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Fenerbahçe'nin görüşme halinde olduğu Nenad Bjelica’nın yakın arkadaşı Stjepan Tomas, ''Fenerbahçe'nin kadrosu Bjelica için uygun değil.'' dedi.

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Bir dönem Fenerbahçe ve Galatasaray'da da forma hiyip şampiyonluklar yaşayan Tomas, yakın arkadaşı olan ve Fenerbahçe'nin görüşme halinde olduğu Hırvat teknik adam Bjelica ile ilgli açıklamalarda bulundu.

Tomas, "Topun daha fazla kendisinde kalmasını seven, pas oyunundaki formasyonlar üzerine kafa yoran bir hoca ve tabii hücumda da yetenekli oyuncularla oynamayı tercih ediyor. Almanya’da da oynadı uzun süre. Yani İspanyol tarzı ağırlıkta olduğu söylenebilir ama Alman disiplinini de yansıtan bir teknik adam" dedi.

''Türkiye’de başarılı olmak daha zor''
"Dinamo Zagreb’deki döneminde son derece geniş bir takıma sahipti. Özellikle hücum hattında son derece üretken ve fark yaratabilecek oyunculara sahipti. Hatta forvette benzer seviyede 3 farklı alternatifi vardı" ifadelerini kullanan Tomas, "Dinamo Zagreb ve Fenerbahçe’yi kıyaslamak elbette doğru olmaz. Dediğim Zagreb’de elinde kaliteli bir kadro ve saha içine odaklanabileceği baskısız bir ortam vardı. Ancak Türkiye’de başarılı olmak daha zor. Medya ve taraftar baskısının yanı sıra camia beklentisi bir teknik adamın başarısında veya başarısızlığında en büyük etkenler" ifadelerini kullandı.

''Kadro yetersiz''
Fenerbahçe'nin mevcut kadrosunun Bjelica için yetersiz olabileceğini söyleyen Tomas, "Gereken transferler yapılırsa başarılı olabilir. Geride kalan sezon Fenerbahçe için iyi geçmedi. Yeniden bir yapılanma içerisine girilmesi gerekiyor gibi duruyor" ifadelerini kullandı.

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