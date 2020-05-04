Brezilya lideri Bolsonaro, koronavirüs önlemleri karşıtı gösteriye katıldı

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ülkedeki ölüm sayılarına ilişkin sözlerine gelen tepkiler devam ederken, Pazar günü taraftarlarının düzenlediği bir gösteriye katıldı.

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Başkanlık sarayından çıkan Bolsonaro, Ulusal Kongre ve Yüksek Mahkeme'yi protesto eden yüzlerce taraftarını selamladı.

Jair Bolsonaro, ülkenin ekonomik ve sosyal olarak açılması gerektiğini savunan açıklamalar yapıyor.

Brezilya lideri geçen hafta içinde, ölüm sayılarındaki artışa ilişkin gelen bir soruya da "Ne olmuş yani? Üzgünüm. Daha başka ne yapmamı bekliyorsunuz?" yanıtını vermişti.

Sözlerinin devamında ise ikinci adı olan "Mesih"e atıf yaparak "Ben mucize yaratamam" ifadesini kullandı.

Brezilya'da tespit edilen Covid 19 hastası sayısı 96 bini aşarken, yine koronavirüs pozitif oldukları belirlenebilen ölü sayısı 6 bin 750 olarak kaydedildi.

Bilim insanları gerçek vaka sayısının 15 ila 20 kat fazla olabileceği görüşünü dile getiriyor.

Aşırı sağcı liderin sözleri ise, ülkedeki siyasiler, valiler ve sağlık çalışanlarının da aralarında olduğu geniş bir kesimin tepkisini çekiyor.

Rio de Janeiro eyalet valisi Wilson Witzel, sözlerin "kabul edilemez" olduğunu savundu ve Bolsonaro'ya "görevini yap" çağrısında bulundu.

Fransız AFP haber ajansına konuşan Brasilia Üniversitesi'nden Lucio Renno, Bolsonaro'nun salgından direkt olarak etkilenenlerin ailelerine hassasiyet gösterme noktasında yetersiz kaldığını söyledi.

Dünyanın yeni salgın merkezi olabilir

Jair Bolsonaro, Pazar günü yapılan gösteri sırasında, "Bazı valilerin sorumsuz davranarak işlerin yıkılmasına yol açması kabul edilemez" dedi.

Bolsonaro üç hafta önce de salgınla mücadele kapsamında önlemlerin artrılmasını isteyen Sağlık Bakanı Henrique Mandetta'yı görevden almıştı.

Latin Amerika'nın en büyük ülkesi olan Brezilya'nın sağlık sisteminin koronavirüs yüzünden çökme sınırına dayandığı aktarılıyor.

Ülkenin dünyanın yeni hastalık merkezlerinden birine dönüşmesinden korkuluyor.

Brezilya'nın en büyük eyaleti olan Amazonas'ın en büyük şehri Manaus kentinden gelen işaretler de özellikle Amazon havzasında koronavirüs salgınının ağır sonuçlara yol açtığını gösteriyor.

Bölgede toplu mezarların açılması için talimat verilmek zorunda kalındığı, hastane yataklarının yüzde 90'ının kullanımda olduğu duyuruldu.

Eyalette tüm ülkedeki en yüksek ölüm oranları kaydediliyor.