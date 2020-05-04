Korona sonrası tıbbi yardımlar gönderdiğimiz ABD Suriye’de yeni bir PKK timi kuruyor

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında ABD'ye tıbbi yardım gönderdiğimiz sırada Pentagon'un raporunda, Suriye’de PKK/YPG’lilerden oluşan 10 bin kişilik sözde ‘temizlik gücü’ kurulacağı vurgulandı. Bunun için200 milyon dolarlık kaynak kullanılacak.

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Bölgede sular durulmuyor. ABD, Suriye'deki PKK'lılara yeni destek planları kuruyor.

ABD, Suriye’de PKK/YPG’li hainlerden oluşan 10 bin kişilik ‘temizlik gücü’ kuracak. Bunun için de Suriye petrolünün satışından elde edilecek gelirle 200 milyon dolarlık kaynak kullanılacak.

Türkiye'nin corona virüsüyle mücadele için tıbbi yardım gönderdiği ABD, Suriye'deki PKK'lılara yeni destekler peşinde. ABD, önce her türlü ağır silahlarla donattığı, korona salgını sürecinde de maske ve tıbbi malzeme gönderdiği PKK/YPG'lileri şimdi ‘temizlik gücü' adı altında paralı asker yapıyor.

ABD'nin planı Pentagon'un raporunda yer aldı. Yeni planlamada; terör örgütü YPG/PKK ile El Tanif bölgesindeki muhalif grup “Muğavir el-Tavra”dan bir “Temizlik Gücü” kurulacak.

Bu grup, terör örgütü YPG/PKK kontrolü altında yaklaşık bin 120 kişilik 5 komando bölüğü ve 600 kişiden oluşan anti-terör birliğinden oluşacak. Bu sayı, bütçe imkanlarıyla 10 bin kişiye çıkarılacak.

PKK'lılar, ABD'nin gönderdiği ekipmanları kullanıyor

PKK'lılar ABD'nin verdiği yeni teçhizatları ilk kez en tehlikeli IŞİD militanlarıyla yöneticilerinin tutulduğu El Hol cezaevinde kullanmaya başladı.

200 milyon dolar bütçe

Suriye'nin kuzeyinde kurulacak yeni yapının başında, “General Mazlum” kod adlı Şahin Cilo olacak. PKK/ YPG'lilerin çekirdeğini oluşturduğu eski IŞİD militanlarının yanında maaşlı yerel unsurların olduğu yeni yapı için Pentagon, 2021 bütçesinden kaynak istedi.

Bu amaçla, yaklaşık 200 milyon dolarlık kaynak ayrıldı. ABD'nin maaş vereceği teröristlerin giderleri de Suriye'den elde edilip satılan petrol gelirlerinden karşılanacak.

Raporda yer aldı

Suriye'de CIA ve Pentagon'un planları arasında YPG/PKK'dan kurulacak olan sözde iç güvenlik gücü için 2021 ve 2022 arasında 4 bin terörist eğitilip silahlandırılacak.

Pentagon raporunda “ABD kuvvetlerinin Suriye'deki sayısının azaltılmasıyla Bakanlık, planlarını o bölgede ortak güçler için 10 bin personel toplayıp, onları idame edecek şekilde ayarladı. Kuvvet toplama faaliyeti, operasyonların tamamlanmasının ardından bölgede temizlik faaliyeti yapacak unsurlara odaklanacaktır” denildi.

ABD TIR'lara yardım malzemesi gönderdi

Türkiye, corona salgını sürecinde ABD'ye tıbbi malzeme gönderdi. Uçaklarda maskeden, koruyucu tuluma kadar her şey bulunuyordu. Salgından en çok etkilenen ülkelerden biri olan ABD ise Suriye'deki PKK/YPG terör örgütüne TIR'lar dolusu sağlık malzemesi ve maske yardımında bulundu.