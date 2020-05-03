Kucağındaki bebeği öldürmekle tehdit etti

Manavgat'ta nikahsız eşini darp ederek 4 aylık bebeğini kaçıran E.Ş, polisin ikna çalışmalarına rağmen direnince bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

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ANTALYA’nın Manavgat ilçesinde tartıştığı nikansız eşi R.A.Ç.’yi darbeden E.Ş. (27), 4 aylık erkek bebeğini kaçmaya çalıştı. Polise yakalanan ve bebeğin boğazına bıçak dayayarak öldürmekle tehdit eden E.Ş, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Olay, bugün saat 14.30 sıralarında Manavgat Aşağı Pazarcı Mahallesinde meydana geldi. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan E.Ş., çocuğunu görmek amacıyla 1054 Sokakta oturan nikahsız yaşadığı R.A.Ç.nin (19) evine geldi. E.Ş., evin önüne gelen R.A.Ç.nin kucağındaki 4 aylık erkek bebek D.Ç.yi zorla aldı ve sokak ortasında darbetti. Ardından eşinin kucağından zorla aldığı bebeği ile uzaklaşmaya çalışan E:Ş., olaya tanık olan mahallelinin ihbarı üzerine gelen polis tarafından durduruldu. Sağlık ekibi de olay yerine geldi.

Çocuğun boğazına bıçak dayadı öldürmekle tehdit etti

Polis memurlarının, bebeği bırakması yönündeki uyarılarına E.Ş., sinkaflı sözlerle karşılık verdi. Kucağındaki bebeğin boğazına bıçak dayayan E.Ş., "Ne konuşuyorsunuz, doğratmayın bu çocuğu bana" diye yürüyerek uzaklaşmaya başladı. Polislerin uyarılarına karşılık elindeki bıçağı sallayan şüphelinin etrafı, evden yaklaşık yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki Yunus Emre Parkında sarıldı. Polislerin teslim ol uyarılarına karşın şüpheli E.Ş., "Keserim bu çocuğu" diyerek tehditlerini sürdürdü.

Polis bacağından vurdu

Polislerin bütün uyarılarına karşın, çocuğu teslim etmeye yanaşmayan E.Ş., "Siz istediniz bunu" diyerek bağırıp, kucağındaki bebeğin boynuna bıçağı dayadığı sırada, polis memurunun bacaklarına iki el ateş ederek vurmasıyla yere yığıldı. Üzerine atılan diğer polisler tarafından etkisiz hale getirilen E.Ş.nin kucağındaki bebek ise hemen alınarak, uzaklaştırıldı.

Bebek annesine teslim edildi

4 aylık erkek bebek D.Ç., zarar görmeden annesi R.A.Ç.ye teslim edilirken, yaralı olarak yakalanan ve birçok sabıkası olduğu belirlenen şüpheli E.Ş., tedavisinin yapılması amacıyla Manavgat Devlet Hastanesine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Fotoğraf: Haber Antalya