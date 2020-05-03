Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (3 Mayıs 2020 Pazar)

Türkiye'de son 24 saatte 1.670 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 61 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 126.045, toplam can kaybının 3.397'ye ulaştığı açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "11 Mart’tan bu yana ilk kez bugün iyileşen hasta sayımız, mevcut koronavirüs hasta sayımızı geçti. Tedbirlere uyuldukça sonuç çok daha iyi olacak" değerlendirmesinde bulundu.

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Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu' güncel verilerine göre; son 24 saatte 24.001 test yapıldı, bu kapsamda 1.670 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 61 hasta vefat ederken, 4.892 hasta ise iyileşti.

Toplam test sayısı 1.135.367, toplam vaka sayısı 126.045, toplam vefat sayısı 3.397, toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1.424, toplam solunum cihazına bağlı hasta sayısı 766, toplam iyileşen hasta sayısı da 63.151 oldu.

İyileşen hasta sayımız mevcut hasta sayımızı geçti

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "11 Mart’tan bu yana ilk kez bugün iyileşen hasta sayımız, mevcut koronavirüs hasta sayımızı geçti. Tedbirlere uyuldukça sonuç çok daha iyi olacak" ifadesini kullandı.