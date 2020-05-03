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Ömer Döngeloğlu'nun son vaazı! Ramazan bu sene ağır imtihan olacak

Koronavirüs salgınında hayatını kaybeden İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu'nun gerçekleştirdiği son sohbetin görüntüleri ortaya çıktı. Döngeloğlu, salgın nedeniyle online gerçekleştirdiği sohbette, "Ramazan-ı Şerif bize bu sene ağır imtihan olacak" ifadelerine yer vermiş.

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İlahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu, dünya genelinde yaklaşık 250 bin insanın ölümüne sebep olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yenik düştü. Döngeloğlu'nun vefat haberini Başakşehir Belediye Başkanı duyururken, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Döngeloğlu'nun vefatı nedeniyle üzüntüsünü paylaştı.

Ramazan bu sene ağır imtihan olacak
Paylaşımlar arasında Döngeloğlu'nun gerçekleştirdiği son sohbet konuşması da yer aldı. Yakın zamanda gerçekleştirdiği sohbeti salgın nedeniyle online olarak (İnternet üzerinden) gerçekleştiren Döngeloğlu'nun "Ramazan-ı Şerif bize bu sene ağır imtihan olacak" ifadelerini kullandığı görüldü.

Allah'ım seni de razı etmeyi nasip eyle
Döngeloğlu, söz konusu sohbetinde şu ifadelere yer vermiş:

"Bizim için bu sene ağır imtihan olacak. Teravihlerimizi evlerimizde hiç değilse cemaat yaparak Allah'ım kılmayı, peygamberimizi de sevindirmeyi, Allah'ım seni de razı etmeyi bu Ramazan'da ve bayrama da gerçek bayramla çıkmayı ümmeti Muhammed'e, insanlığa nasip et yarabbi. Dualarımızın kabulü için, bütün geçmişlerimizin, atalarımızın ve ecdadımızın, din ve devlet büyüklerimizin, ahirete göçmüşlerimizin ruhu için, milletimizin, vatanımızın, devletimizin, insanlığın birliği, güç ve kuvveti, kardeşliği ve selameti için, hayırların fethi için, Allah rızası için el-fatiha."

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