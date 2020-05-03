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Son dakika Malatya'da deprem oldu! Kandilli şiddetini açıkladı son depremler listesi

MALATYA'da son dakika korkutan bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıkladı. Deprem kentte panik yarattı.

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Son dakika Malatya'dan deprem haberi geldi. Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Malatya'nın Doğanyol ilçesinde saat 16.25'te 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 5 km derinliğinde oldu.

Kandilli Rasathanesi son depremler listesi..

Aynı saatte Elazığ'ın Sivrice ilçesinde de 3,9 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin yerin 6 km derinliğinde olduğu ölçüldü.

AFAD:  Elazığ'da 4 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 16:25'te 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak kaydedildi.

AFAD son depremler listesi için tıklayın...

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