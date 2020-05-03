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Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Aşırı yağış, ani sel ve su baskını

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, İstanbulluların ani sel ve ve su baskınlarına karşı tedbirli olmaları istendi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden yapılan uyarıda, "İstanbul'daki sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bu gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak yarın (04.05.2020 Pazartesi) akşam saatlerine kadar kuvvetli olacağı ve metrekareye 25-50 Kg yağış bırakacağı tahmin ediliyor.

Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım riski, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

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