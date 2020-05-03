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İngiltere’den dünyayı sarsan aşı iddiası! İki ülke saldırdı

İngiliz basını İran ve Rusya’nın İngiltere üniversitelerine, koronavirüs aşı bilgilerini çalmak için siber saldırı düzenlediğini iddia etti. İngiliz enstitülerine yapılan siber saldırı izlerinin, Rusya ve İran’dan geldiği açıklandı.

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İngiltere’de koronavirüs aşısı ve testleri üzerinde çalışan üniversitelere siber saldırılar olduğu ve bu saldırıların İran ve Rusya’dan yapıldığı ileri sürüldü. Siber saldırıların hedefinde İngiliz bilim insanları ve doktorlar olduğu vurgulandı. İngiliz Ulusal Sibel güvenlik Merkezi’nden adı açıklamayan bir kaynaktan yapılan açıklamada, yapılan siber saldırıları durdurmak için 24 saat çalıştıkları ifade edildi.

Başarıya ulaşan siber saldırı olmadı
Siber saldırıların hedefinde, üniversitelerin ve bilimsel tesislerin e-posta sunucuları bunuluyor. İsmi açıklanmayan kaynaklar, İngiltere'nin virüsle mücadele çabalarını hedef almaya yönelik sürekli bir girişim olduğunu ifade etti. Gazete, bu siber saldırıların henüz başarıya ulaşmadığını vurguladı.

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