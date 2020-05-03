Ömer Döngeloğlu öldü mü İlahiyatçı Ömer Döngeloğlu kimdir hastalığı nedir

İlahiyatçı Ömer Döngeloğlu öldü mü araştırması bir anda gündem oldu. Tanınan ve ekranlarda yıllarca program yapan İlahiyatçı Ömer Döngeloğlu bir süre önce koronavirüse yakalanmıştı ve o günden beri Başakşehir Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Bugün ise İlahiyatçı Ömer Döngeloğlu'ndan ölüm haberi geldi. Sevilen ilahiyatçı Ömer Döngeloğlu aslen Tokat Zileli ve 52 yaşındaydı. Evli olan İlahiyatçı Ömer Döngeloğlu'nun 5 tane çocuğu vardı.

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İlahiyatçı Ömer Döngeloğlu öldü mü araştırması bir anda gündem oldu. Tanınan ve ekranlarda yıllarca program yapan İlahiyatı İlahiyatçı Ömer Döngeloğlu bir süre önce koronavirüse yakalanmıştı ve o günden ber, Başakşehir Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Bugün ise İlahiyatçı Ömer Döngeloğlu'dan kötü haber geldi ve İlahiyatçı Ömer Döngeloğlu'nun öldüğü açıklandı. Sevilen ilahiyatçı İlahiyatçı Ömer Döngeloğlu aslen Tokat Zileli ve 52 yaşındaydı. Evli olan İlahiyatçı Ömer Döngeloğlu'nun 5 tane de çocuğu vardır. İşte İlahiyatçı Ömer Döngeloğlu hakkında merak edilenler...

Koronavirüs tedavisi gören İlahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu vefat etti. Ömer Döngeloğlu'nun koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve Başakşehir Hastanesi'nde tedavi altında olduğu açıklanmıştı.

Ömer Döngeloğlu kimdir: İlahiyatçı Ömer Döngeloğlu1968 doğumlu olan Ömer Döngeloğlu İlkokulu Zile Altunyurt İlkokulu’nda, orta eğitimini Zile İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı. Daha sonra Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Orta derecede Arapça ve İngilizce bilmektedir.

1986–1996 yılları arasında memleketi Tokat'ta İmam-Hatiplik yaptı. Kamuda uzun yıllar çeşitli idari görevlerde çalıştı. İslam tarihi ve Siyer-i Nebi üzerine yıllarca araştırma, inceleme, okuma ve gezilerde bulundu.

Koronavirüs nedeniyle vefat eden İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu evli ve beş çocuk babasıydı.

-Eserleri

Peygamberin İzinde

Allah’a Adanmış hayatlar

Yeryüzünün yıldızları

Sözün Miracı; DUA

Allah Resulünü görenler

Peygamberimizin Dostları

Mus’ab bin Umeyr