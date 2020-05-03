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Ruhani açıkladı! İran’da Cuma namazları başlıyor

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, koronavirüsle mücadele kapsamında geçilen uygulamada yer alan beyaz bölgelerde yarından itibaren camilerin ibadetlere açılacağını, Cuma namazlarını sosyal mesafeye uyularak kılınmaya başlanacağını açıkladı.

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İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sosyal sınırlamaların uygulanmasıyla ilgili az tehlikeli olarak nitelendirilen beyaz bölgelerde yarından itibaren camilerin ibadete açılacağını söyledi.

133 yerleşim biriminde camiler ibadete açılacak
İran devlet televizyonuna göre, Cumhurbaşkanı Ruhani, başkent Tahran'da düzenlenen ve kendisinin başkanlık ettiği "Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu Toplantısı"nda ülkedeki salgınla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ruhani, "133 az tehlikeli veya beyaz bölge olarak tespit edilen yerleşim biriminde yarın itibarıyla camilerin ibadete açılması ve bu yerlerde cuma namazının kılınması kararını verdik." dedi.Söz konusu camilerde cemaatin sosyal mesafe kuralına uyması gerektiğini hatırlatan Ruhani, 133 yerleşim biriminin nereler olduğu konusunda açıklama yapmazken, okulların da bu bölgelerde 16 Mayıs'ta açılmasının planlandığını söyledi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında renk uygulaması
Cumhurbaşkanı Ruhani, 26 Nisan'da yaptığı açıklamada, ülkede Kovid-19'la mücadelede beyaz, sarı ve kırmızı bölge uygulamasına geçildiğini, 14 gün boyunca yeni vaka görülmeyen ve virüs kaynaklı ölüm olmayan bölgelerin az tehlikeli veya beyaz bölgeler olarak nitelendirileceğini söylemişti.

Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.İran'da dün itibarıyla koronavirüs kaynaklı can kaybı 6 bin 156'ya, vaka sayısı ise 96 bin 448'e ulaştı.

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