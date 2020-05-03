HABER /  EĞİTİM
ADV Bitcoin, size zengin olma şansı verir
ADV En özel anneler günü hediyeleri

KPSS 2020 başvuru tarihleri önlisasn ne zaman ÖSYM başladı mı?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ÖSYM 9 sınavın tarihi değiştirmişti. Vakaların giderek azalması ve normal yaşama dönme planlarının kademeli olarak başlaması üzerine KPSS için gün sayan adaylar araştırmaya başladı. Peki KPSS 2020 başvuları ne zaman yapılacak? KPSS önlisans başvurusu ve sınavı ne zaman?

Abone ol

Koronavirüs salgını nedeniyle MEB ve ÖSYM birçok sınavın taihini değiştiridi. Bunlardan biri de memur olma hayali kuran vatandaşların girdiği KPSS sınavı oldu. Peki KPSS sınavı başvuruları ne zaman olacak, KPSS lisans ve önlisasn sınav tarihleri ne zaman? ÖSYM KPSS başvuru takvimini hazırladı mı?

ÖSYM 2020 Sınav Takvimi güncellenerek "http://www.osym.gov.tr" internet adresinden yayımlandı.
 
Açıklamada, "Koronavirüs pandemisi sürecinde devletimizin konuya ilişkin almış olduğu ve alacağı kararlar çerçevesinde kurumumuz tarafından yapılması planlanan sınavlarla ilgili adaylara ve kamuoyuna bilgilendirme yapılacak." ifadesi kullanıldı.
 
2020 KPSS NE ZAMAN YAPILACAK? 
 
Coronavirüs önlemleri kapsamında ÖSYM'nin 2020 sınav takvimi güncellendi. Buna göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 25-26 Temmuz'da gerçekleşecek olması nedeniyle, bu tarihte yapılması planlanan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Alan Bilgisi Testi 12-13 Eylül'de uygulanacak. KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları da 6 Eylül'de düzenlenecek. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 20 Eylül'de gerçekleştirilecek. 
 
KPSS, önlisans düzeyinde 25 Ekim'de, ortaöğretim düzeyinde de 22 Kasım'da yapılacak. KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) 27 Aralık'ta düzenlenecek.
 
KPSS BAŞVURULARI BAŞLADI MI? 
 
ÖSYM sınav takvimine göre ileri bir tarihe ertelenen KPSS sınavlarının tarihleri güncellenirken sınav takviminde yer alan KPSS başvurularının ne zaman başlayacağı ile ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. ÖSYM'nin KPSS başvuruları ile ilgili açıklama yapması bekleniyor. 

SON DAKİKA HABERLERİ
AK Partili Başiskele Belediyesi'ne 11 adet lüks araç bağışı BMW jeepler bile var
DSÖ'den son dakika Türkiye açıklaması! Dünyaya örnek
Adana'da kaza yapan alkollü sürücü! Allah Allah sokağa çıkmak yasak mıydı?
Normale dönüşte tersine karantina gündemde
Boris Johnson'dan şok açıklamalar! Doktorlar ölümümü ilan etmeye hazırlandı
Altın fiyatları yükselecek mi? Altın alacaklar dikkat uzmanlar uyardı
ÖNCEKİ HABERLER
Rusya'da rekor artış! 10 bin 633 yeni koronavirüs vakası
65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı için Erdoğan yarın müjde verecek! Kalın duyurdu
Prof. Dr. Burak Erdamar'ın motorsikletli kazasında yeni gelişme! Feci şekilde can vermişti
İzmir'deki çekirge istilasıyla ilgili flaş açıklama! Bu çekirgeler farklıymış...
Cinayet Süsü nasıl izlenir Netflix Cinayet Süsü nereden izlenir?
Eskişehir İmsakiye 2020 Eskişehir Ramazan takvimi iftar saati
Yorumlar