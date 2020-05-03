65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı için Erdoğan yarın müjde verecek! Kalın duyurdu

65 yaş üstü kişiler 1.5 aydır sokağa çıkamıyor. 65 yaş üstü yasağı için gevşeme olacak mı sorusunun cevabı Beştepe'den geldi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Cumhurbaşkanımızın bir talimatı oldu. Pazartesi Cumhurbaşkanımızın bu konuda bazı güzel haberleri olabilir" dedi.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcü İbrahim Kalın, "65 yaş ve üstü vatandaşlar ile 20 yaş altı gençler için sokağa çıkma yasağında bir esneme olabilir mi?" sorusu üzerine Kalın, şunları söyledi:

"65 yaş ve üstü bütün büyüklerimiz yaklaşık 45 gündür evden çıkmadılar. Sağ olsunlar, bu kurala riayet ederek çok tarihi bir görevi de yerine getirdiler, hem kendi hayatlarını korudular hem salgının yayılmasını önlediler. Ülkemizde yaklaşık 7 milyon kadar 65 yaş ve üstü vatandaşımız var. Bu şikayetleri biz de alıyoruz. Cumhurbaşkanımız da bunları dinliyor.

Cumhurbaşkanımızın bir talimatı oldu

"Cumhurbaşkanımızın şöyle bir talimatı oldu. 'Bilim Kurulu'nun bu konudaki değerlendirmesini aldıktan sonra pazartesi günü Kabine Toplantısı'nda bu konuyu değerlendirelim. Bilim Kurulu'nun kanaati çerçevesinde de bu konuda bir karar alalım.' dedi. Pazartesi günü Cumhurbaşkanımızın bu konuda da bazı güzel haberleri olabilir."

20 yaş altı için esneme olacak mı?

İbrahim Kalın, 20 yaş altının da hatırlatılması üzerine, "Bilim Kurulu'nun da kanaati öncelikli olarak 65 yaş ve üstü grubunun belli gün ve saatlerde dışarıya çıkmasının sağlanması şeklinde." dedi.