Son dakika ünlü Prof. Dr. Murat Dilmener koronadan vefat etti Dekan açıkladı

Tıp dünyasından yeni tip coronavirüs kaynaklı ölümlere son dakika bir yenisi eklendi. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, Prof. Dr. Murat Dilmener'in koronavirüse yenik düştüğü açıklandı.

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Sağlık camiasının acı günü.. Prof. Dr. Murat Dilmener koronavirüsten hayatını kaybetti. Tükek'in ölümünü İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı açıkladı.

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek sosyal medya hesabından Prof. Dr. Murat Dilmener'in korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

Tükek paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Bir değerli hocamızı daha korona virüs infeksiyonu nedeni ile kaybettik. Prof. Dr. Murat Dilmener hocamıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve camiamıza baş sağlığı diliyorum.