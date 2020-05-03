Irak'ta DEAŞ'tan iki ayrı saldırı! Ölü ve yarlılar var

Irak'ın Diyale ilinde terör örgütü DEAŞ'ın gerçekleştirdiği iki ayrı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Abone ol

Irak'ta son günlerde saldırılarını arttıran terör örgütü DEAŞ, gece saatlerinde Diyala iline iki ayrı saldırı gerçekleştirdi. Saldırılarda 6 kişinin öldüğü, 9 kişinin yaralandığı ifade edildi. Irak polisi tarafından yapılan açıklamada, DEAŞ'ın Diyala'ye bağlı Abbare ilçesindeki bir askeri noktaya düzenlediği saldırıda 4 güvenlik görevlisinin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Açıklamada, yine Diyala ili Uzayim nahiyesine bağlı Hityavin bölgesinde güvenlik güçlerini hedef alan patlamada 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı belirtildi.

2014 yılında Irak'ın büyük bir bölümünü işgal eden ve 2017'de Irak'tan tamamen çıkarılan terör örgütü DEAŞ, son günlerde bölgedeki saldırılarını arttırdı. DEAŞ'ın dün Selahattin ilinde gerçekleştirdiği saldırıda 10 Haşdi Şabi mensubu hayatını kaybetmişti.