Başhekim Yardımcısı da koronavirüs kaptı! Evde eşine bulaştırdı

Başhekim rakamları açıklamıştı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç.Dr. Mehmet Mesut Sönmez, 67 bin kişinin koronavirüs şüphesiyle hastanelerine geldiğini ve bunlardan 2 bin 700 kişinin yatarak tedavi gördüğünü açıkladı. Sönmez, "130'un üzerindeki çalışanımız Kovid-19'a yakalandı. Bunlardan 40 civarındaki meslektaşımız ve sağlık çalışanımız hastalığı yendi, şu an görev başındalar. Diğerleri evlerinde ya da yatarak tedavi oldu. Maalesef bir sağlık çalışanımızı bu aşamada kaybettik" demişti.