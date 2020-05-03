Başhekim Yardımcısı da koronavirüs kaptı! Evde eşine bulaştırdı
İSTANBUL'da Sağlık bilimleri Üniversitesi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli 130'dan fazla sağlık çalışanı koronavirüs kaptı. Onlardan biri de Başhekim Yardımcısı Atila Durmuş oldu. Bir başka doktor ise hastanede virüsü kapıp evde eşine bulaştırdı.
İSTANBUL Sultangazi'deki Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koronavirüsle savaşan sağlık çalışanlarından 130'dan fazlasını Covid-19 bulaştı. Bu hastanede görevli bir sağlık çalışanı ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Hastanede koronavirüs bulaşan isimlerden birisi de Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Atila Durmuş oldu. Sağlık çalışanları Covid-19'a karşı canları pahasına görevlerini fedakarca yürütürken, bir taraftan hayat kurtarmanın savaşını verirken, diğer taraftan da aile özlemi yaşıyor.
Başhekim rakamları açıklamıştı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç.Dr. Mehmet Mesut Sönmez, 67 bin kişinin koronavirüs şüphesiyle hastanelerine geldiğini ve bunlardan 2 bin 700 kişinin yatarak tedavi gördüğünü açıkladı. Sönmez, "130'un üzerindeki çalışanımız Kovid-19'a yakalandı. Bunlardan 40 civarındaki meslektaşımız ve sağlık çalışanımız hastalığı yendi, şu an görev başındalar. Diğerleri evlerinde ya da yatarak tedavi oldu. Maalesef bir sağlık çalışanımızı bu aşamada kaybettik" demişti.
Başhekim Yardımcısı da koronavirüs kaptı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Atila Durmuş, görevini icra ederken Covid-19 hastalığına yakalanması nedeniyle 10 gündür yatarak tedavi gören sağlık neferlerinden biri. Belirtiler üzerine hastaneye yatışı yapılan Durmuş'a Sağlık Bakanlığının Covid-19 tanısı konan hastalar için belirlediği tedavi protokolü uygulandı.
Takip ve tedavisi devam eden Durmuş, Türkiye'de ilk vakanın görülmesinin ardından bulaş riskini ortadan kaldırmak için hekim arkadaşının evinde kalarak ailesini güvence altına aldı.