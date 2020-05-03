Barış Pınarı bölgesine sızmanaya çalışan 12 PKK'lı terörist öldürüldü

Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 12 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

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MSB'den yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 12 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

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TSK, Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 12 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.

12 terörist daha öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB), Twitter hesabından yapılan açıklamada,"Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 12 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.