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Dilovası Belediye ilçedeki 16 bin haneye 250 ton patates ve soğan dağıtıyor

Makam aracını satarak elde edilen gelirle ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye malzemesi alarak gönülleri fetheden Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, ilçede her haneye Ramazan kolisi dağıttıktan sonra şimdi de patates ve soğan yardımında bulunuyor.

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Geçtiğimiz hafta Dilovası'nda her haneye Ramazan kolisi yardımında bulunan Dilovası Belediyesi, şimdi de her haneye patates ve soğan yardımında bulunuyor. Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, daha önce makam aracını satarak elde ettiği gelirle ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye malzemesi alarak takdir toplamıştı.

Göreve geldiği ilk günlerde makam aracını satarak ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye malzemesi desteğinde bulunan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Ramazan ayının gelmesi ile birlikte ilçe genelindeki tüm hanelere gıda kolisi dağıtılması talimatı vermişti. İlçe genelinde bulunan yaklaşık 16 bin haneye gıda kolisini ulaştıran Şayir, şimdi de Ankara, Adana ve İzmir bölgelerinki üreticilerden temin edilen 250 ton patates ve soğanı ilçe de yaşayanlara ulaştırıyor.

Korona virüs salgını nedeniyle belediye ekipleri tarafından evlere ulaştırılan yardımların dağıtılmasında da sosyal mesafeye özen gösteriliyor.

"Hiçbir ayrım yapmadan ulaştırıyoruz"

Konuyla ilgili açıklama yapan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Nüfusumuz 50 bin 551. Yaklaşık 16 bin hanemiz var. Ramazan erzağında olduğu gibi şuanda da tüm vatandaşlarımıza zengin fakir ayrımı yapmadan mutfağımızın temel ihtiyacı olan patates ve soğan dağıtıyoruz. Evde kal çağrımıza uyan vatandaşlarımıza yönelik bu dönem Ramazan ayının ihlasına yönelik, birlik, beraberlik, kardeşlik duygusunu pekiştirmek adına yine hiç bir şekilde ayrım yapmaksızın herkese eşit ve aynı erzağı dağıtarak katkıda bulunmaya çalıştık. Şuanda aldığımız 250 ton. Ankara, İzmir ve Adana bölgesinden aldık" ifadelerini kullandı.

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