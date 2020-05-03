İlahiyatçı Ömer Döngeloğlu vefat etti! Ömer Döngeloğlu kimdir?

İSTANBUL Başakşehir’de hastanede yeni tip korona virüs tedavisi gören İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu hayatını kaybetti. Ömer Döngeloğlu kimdir?

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Geçtiğimiz günlerde ilahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu'nun koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve Başakşehir Hastanesi'nde tedavi altında olduğu duyurulmuştu. Döngeloğlu'dan sevenlerini üzecek bir haber geldi. Döngeloğlu hayatını kaybetti.

Belediye Başkanı acı haberi duyurdu

Acı haberi, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu resmi sosyal medya hesabından verdi. Kartoğlu, "İnnâ lillah ve innâ ileyhi râciûn... Bir süredir koronavirüs tedavisi gören İlahiyatçı-Yazar Ömer Döngeloğlu hocamız Başakşehir'de tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Muhterem hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun..." ifadelerini kullandı.

“İnnâ lillah ve innâ ileyhi râciûn...”



Bir süredir koronavirüs tedavisi gören İlahiyatçı-Yazar Ömer Döngeloğlu hocamız Başakşehir’de tedavi gördüğü hastanede vefat etti.



Muhterem hocamıza Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.



Mekânı cennet olsun... — Yasin Kartoğlu (@yasinkartoglu) May 3, 2020

Mustafa Karataş: İnnâ lillah ve innâ ileyhi râciûn

Döngeloğlu'nun vefatını, Mustafa Karataş hoca hesabından "İnnâ lillah ve innâ ileyhi râciûn Allah rahmet etsin. Ömer Döngeloğlu hocamız vefat etmiştir. Mekanı cennet olsun" ifadeleriyle paylaştı.

Ömer Döngeloğlu kimdir?

Ömer Döngeloğlu 1968'de Tokat'ın Zile ilçesinde doğdu. İlkokulu Zile Altunyurt İlkokulu’nda, orta eğitimini Zile İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı. Daha sonra Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu.

1986–1996 yılları arasında memleketi Tokat'ta İmam-Hatiplik yaptı. Kamuda uzun yıllar çeşitli idari görevlerde çalıştı. İslam tarihi ve Siyer-i Nebi üzerine yıllarca araştırma, inceleme, okuma ve gezilerde bulundu.

Ömer Döngeloğlu evli ve beş çocuk babasıydı.