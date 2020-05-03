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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den koronavirüs tedavisi sonrası ilk fotoğraf

Koronavirüsü yenen Abdurrahim Albayrak, geçtiğimiz günlerde mide sorunu nedeniyle hastaneye kaldırılan başkan Mustafa Cengiz'i evinde ziyaret etti. Albayrak, Cengiz'in hastane sonrası ilk fotoğrafını paylaştı.

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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, geçtiğimiz perşembe akşamı şiddetli halsizlik nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

Midesi nedeniyle sorun yaşadığı bilinen Başkan Cengiz, dün 1 günlük ev istirahatı aldı.

Yöneticiler yalnız bırakmadı

Hastaneden aldığı izinle evine geçen Mustafa Cengiz'i, Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ve başkan yardımcıları Yusuf Günay ile Kaan Kançal yalnız bırakmadı.

Albayrak paylaştı 

Abdurrahim Albayrak, Başkan Mustafa Cengiz'i ziyaretleri sırasında çekilen fotoğrafı kişisel sosyal medya hesabından paylaştı.

Albayrak bu paylaşıma, ''Sevgili başkanımızı ziyaret ettik'' notunu düştü. Böylece Mustafa Cengiz'in hastane sonrası ilk fotoğrafı da gelmiş oldu.

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