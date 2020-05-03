5 yaşındaki oğluyla birlikte koronaya yakalandı! Dünyam başıma yıkıldı

SİVAS'ta, oğlu Ömer (5) ile birlikte koronavirüsü yenerek, taburcu olan Hasan Kıraç (37), hastanede iyi tedavi uygulanmasıyla iyileştiklerini söyledi. Kıraç, ''Oğlumun virüs kaptığını öğrendiğimde dünyam başıma yıkıldı'' dedi.

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Sivas Valiliği'nde şoför olarak çalışan, evli ve 3 çocuk babası Hasan Kıraç ile oğlu Ömer, kısa süre aralıklarla rahatsızlanarak, hastaneye kaldırıldı. Baba ve oğlu, Numune Hastanesi Çok Amaçlı Geriatri Merkezi'nde (ÇAGEM) yapılan 'Covid-19' testleri pozitif çıkınca tedaviye alındı. Yaklaşık 1 hafta süren tedavinin ardından iyileşen baba ve oğlu, önceki gün taburcu edildi.

Önce temiz çıktık eve gönderdiler

Taburcu olduktan sonra oğluyla birlikte evinde 14 günlük karantina sürecini geçiren Hasan Kıraç yaşadıklarını şöyle anlattı: "Oğlumun rahatsızlığı ateş ve karın ağrısı ile başladı. Ben acil servise götürdüm. Acilde tedavi başlatıldı. Ailede koronavirüs olup olmadığını sordular. Ağabeyimin koronavirüsten yattığını söyledim. Orada bize test yapıldı. Kan tahlili temiz çıkınca bizi o akşam eve gönderdiler."

Bir gün sonra telefonla "oğlunuz pozitif" dediler

"Ertesi gün ben işteyken Sağlık Müdürlüğü'nden bana telefon geldi. Bana oğlum Ömer'in testinin pozitif olduğunu söylediler. O an dünyam başıma yıkıldı. Yaklaşık 10-15 saniye karşıdaki insana cevap veremedim. Çünkü kelimeler boğazıma dizildi. Oğlumu gelip alacaklarını söylediler."

Oğlumu yatırdılar aynı gece beni aradılar

"Daha sonra ben, diğer 2 oğlum ve eşimi alarak hastaneye gittik. Test yaptırdık. Oğlumun yatışı yapıldı. Daha sonra o gün gece beni yine arayarak testimin pozitif olduğunu söylediler. Ben de gidip hastaneye yattım. 5 günlük tedavi sonrası testlerimiz negatif çıkınca taburcu olduk."

Aileden 8 kişide virüs tespit edildi

Virüsün taziyede bulaştığını tahmin ettiğini belirten Hasan Kıraç, ailelerinden toplam 8 kişide tespit edildiğini, bunlardan 5'inin tedavi sonrası taburcu edildiğini belirterek, ''Şu an babam, annem ve ağabeyimin tedavisi sürüyor'' dedi.

Gayet iyi tedavi uyguladılar

​Türkiye'de sağlık sisteminin üst seviyede olduğunu söyleyen Kıraç, "Hastanelerimize, doktorlarımıza güvenmelerini istiyorum. Çünkü biz orada 5 günlük bir tedavi gördük. Orada hastane personelimiz, doktorlarımız gayet iyi bir tedavi uyguladılar. Her dediğimizi yaptılar, biz de onların her dediğini yaptık. Biz hastanelerimizden memnunuz. Sağlık konusunda bakıldığında parmakla gösterilen ülkeler arasındayız. Birçok ülke dibe vurmuş vaziyette. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak sağlıkta üst seviyedeyiz" diye konuştu.