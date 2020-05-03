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İşte koronavirüs karantinasında Türklerin sayısı! Bakan son durumu açıkladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 76 ildeki yurtlarda 28 bin 700 vatandaşın karantinada olduğunu, 37 bin 468 vatandaşın ise evlerine uğurlandığını açıkladı.

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, corona virüsüyle mücadele kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda sürdürülen çalışmalara ilişkin yeni bilgileri paylaştı.

Bakan Kasapoğlu, bugüne kadar yurt dışından gelenlerin karantinaya alındığı yurtların salgınla mücadelede kritik bir rol üstlendiğini vurgulayarak şunları söyledi:

76 şehirde 28 bin 700 kişi

* Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları, Sağlık Bakanımızın ve Bilim Kurulu'nun çalışmalarıyla devlet ve millet olarak Covid-19'a karşı ortak bir mücadele sürdürüyoruz.

* Güçlü bir devlet olmanın avantajlarını yaşıyoruz. Dışişleri Bakanlığımızın koordinesinde dünyanın dört bir yanından gelen vatandaşlarımız İçişleri Bakanlığımızın da katkılarıyla bakanlığımızın yurtlarında misafir ediliyor.

* Şu ana kadar 76 ildeki bakanlık yurtlarımızda halen yurt dışından gelen 28 bin 700 vatandaşımıza ev sahipliği yapılıyor.

37 bin 468 kişi evlerine uğurlandı

37 bin 468 vatandaşın ise karantina sürecini tamamlayarak evlerine uğurlandığını belirten Bakan Kasapoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

* Yurtlarımızdan ayrılan vatandaşlarımızın olumlu düşünceleri ve memnuniyet mesajları bizlere büyük bir sevinç ve mutluluk yaşatıyor.

* Vatandaşlarımızı sağlıklı ve huzurlu şekilde yurtlarımızdan uğurladığımız her anda titiz çalışmamızın karşılığını almanın mutluluğunu yaşıyoruz.

* İnşallah bu süreci atlattığımızda yurtlarını yeniden gerçek sahiplerine, yani öğrencilerimize en hijyen koşullarda, en güzel şekliyle tekrar emanet edeceğiz.

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