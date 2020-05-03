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Erdoğan'dan korona nedeniyle vefat eden Ömer Döngeloğlu için taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Başakşehir’de bir hastanede yeni tip koronavirüs tedavisi gördüğü sırada hayatını kaybeden Ömer Döngeloğlu için taziye ailesine taziye telefonu açtı.

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Kanal 7 ekranlarındaki programları ile bilinen ilahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu koronavirüse yenik düştü. Döngeloğlu İstanbul Başakşehir’de hastanede bir süredir koronavirüs tedavisi görüyordu.

Erdoğan'dan taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Döngeloğlu’nun vefatı dolayısıyla, oğlu Muhammed Döngeloğlu ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, merhum Ömer Döngeloğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu şekilde:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, ilahiyatçı-yazar Ömer Döngeloğlu’nun vefatı dolayısıyla, oğlu Muhammed Döngeloğlu ile telefonda görüşerek taziyelerini iletmiştir. 

Sayın Cumhurbaşkanımız görüşmede, merhum Ömer Döngeloğlu’na Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilemiştir.

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