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Prof. Dr. Ercüment Ovalı'ya virüs mü bulaştı açıklama yaptı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine yönelik çalışmalar yürüten Prof. Dr. Ercüment Ovalı, kendisine ve ekibinden birkaç kişiye koronavirüs bulaştığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

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Prof. Dr. Ercüment Ovalı, sabah saatlerinde Twitter hesabından yaptığı öne sürülen bir paylaşıma dair haberlere açıklık getirdi. 

Ovalı, Twitter hesabında şu ifadeleri kullandı: "Sosyal medyada adım kullanılarak açılan sahte hesaplardan yanlış bilgilendirmeler yapılmaktadır. Bana ve ekibimden bir kaç kişiye Covid virusu bulaştığı ve tedavi altında olduğumuz haberleri doğru değildir. Bizler gayet iyiyiz ve aşı çalışmalarımız aynı hızla devam etmektedir."

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