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Sörloth'tan Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesini övgü! Halkım sizi başarılı buluyor

TÜRKİYE'ye dönmesinin ardından koronavirüs nedeniyle 14 günlük karantina sürecini bir yurtta geçiren Sörloth, ''Norveç halkı Türkiye'nin salgınla mücadelesini başarılı buluyor'' dedi.

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Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle liglerin ertelenmesi üzerine ülkesi Norveç'e giden Trabzonsporlu futbolcu Alexander Sörloth, geçtiğimiz haftalarda Türkiye'ye geri dönmüştü.

Salgın tedbirleri kapsamında 14 günlük karantina sürecini bir yurtta geçiren Norveçli golcü, açıklamalarda bulundu.

''Norveç halkı, Türkiye'yi başarılı buluyor'' 

Norveç halkının Türkiye'nin koronavirüs salgınıyla ilgili yürüttüğü süreci başarılı bulduğuna vurgu yapan Sörloth, ''Ailem ve Norveç halkı Türkiye’nin salgınla mücadelesini başarılı buluyor. Hükümetin hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulaması ile birlikte rakamlar aşağı düşmeye devam ediyor.'' ifadelerini kullandı.

''Bakan Kasapoğlu'na minnettarım'' 

Karantina sürecinde kendisini telefonla arayan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na teşekkürlerini de dile getiren 24 yaşındaki golcü, "Nasıl olduğumu, bir ihtiyacım bulunup bulunmadığını sordu. Çok minnettarım. Sporculara değer verdiğini gösteriyor. Çok iyi bir insan. Güzel bir telefon görüşmesiydi." şeklinde konuştu.

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