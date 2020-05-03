Rize'de katliam! Muhtarı, muhtarın eşini ve yengesini öldürdü! Dere kenarında intihar etti

RİZE'de arazi anlaşmazlığı kanlı bitti. Pazar İlçesi'nin Şehitlik köyünde Hasan Dalyanoğlu arazi yüzünden çıkan tartışmada köy muhtarı, muhtarın eşi ve yengesini öldürüp kayıplara karıştı. Son dakika bilgisine göre katilin cesedi bulundu.

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Rize'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma kanlı bitti. Hasan Dalyanoğlu (47), köy muhtarı ile muhtarın eşi ve yengesini öldürdü. Olay, Rize’nin Pazar ilçesinde meydana geldi. Şehitlik köyünde yaşayan ve aralarında arazi anlaşmazlığı olduğu bilinen köy muhtarı Osman Dalyanoğlu ile akrabası H.D. arasında tartışma çıktı.

Üzerindeki silahı çıkarıp kurşun yağdırdı

Üzerinde silah bulunan Hasan Dalyanoğlu'nun, muhtara, eşi Bahriye Dalyanoğlu’na ve muhtarın yengesi Şerife Dalyanoğlu’na ateş etti. 51 yaşındaki muhtar ile 50 yaşındaki eşi olay yerinde hayatını kaybetti.

Yenge kaldırıldığı hastanede can verdi

Şerife Dalyanoğlu ise yaralı olarak kaldırıldığı hastanede can verdi.

Cinayet zanlısı ölü bulundu

Arazi anlaşmazlığı nedeniyle 3 akrabasını tabancayla öldürüp, kayıplara karışan ve jandarma ekiplerince aranan Hasan Dalyanoğlu'nun (47) cansız bedenine ulaşıldı. Cinayetlerin işlendiği olay yerinin yaklaşık 300 metre yakınındaki dere yatağında cesedi bulunan Hasan Dalyanoğlu'nun, intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.