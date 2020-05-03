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Dünyaca tanınan uyuşturucu kaçakçıcı Nejat Daş gözaltına alındı

Dünyanın en büyük uyuşturucu kaçakçıları arasında gösterilen ve bir dönem cezaevinde yatan Nejat Daş, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan TIR'da beyan edilmeden yurda sokulan 300 bin İngiliz sterlini ile ilgili olarak polis tarafından İstanbul'da gözaltına alındı.

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Uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla bir dönem cezaevinde yatan dünyanın en büyük uyuşturucu kaçakçılarından Nejat Daş, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan TIR'da beyan edilmeden yurda sokulan 300 bin İngiliz sterlini ile ilgili olarak polis tarafından İstanbul'da gözaltına alındı. Edirne'ye getirilen Daş'ın sorgusu sürüyor.

Gözaltına alındı 

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, aldıkları bir ihbar üzerine, Kapıkule'den Türkiye'ye giriş yapan ve Almanya'dan gelen TIR'ı takibe aldı. TIR, polis tarafından İstanbul Büyükçekmece'ye kadar izlendi. Bir süre sonra TIR'ın yanına Nejat Daş geldi. Güvenlik güçleri TIR sürücüsü ve Nejat Daş'ı yakalayarak gözaltına aldı.

300 bin sterlin bulundu 

TIR'da yapılan aramada, Türkiye'ye sokulurken Kapıkule Gümrük Müdürlüğü'ne beyan edilmeyen yaklaşık 2 milyon 600 bin TL karşılığı olan 300 bin İngiliz Sterlini bulundu. TIR sürücüsü yapılan ilk sorgulamasında dövizin kendisinin olmadığını, sadece taşıdığını ve paraların sahibi olarak kendisine bir başka isim söylendiğini beyan etti.

Gözaltına alındıktan sonra, Edirne'ye getirilen Daş'ın sorgusu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü'nde sürüyor. Dövizin kaynağının da araştırıldığı öğrenildi.

NEejat Daşi uyuşturucu gemileri ile biliniyor 

Nejat Daş ismi, 1990'lı yıllarda özellikle Akdeniz'in uluslararası sularında yakalanan uyuşturucu gemileri ile gündeme geldi. O dönemde denizde düzenlenen 2 operasyonda, 'Kısmetim-1' ve 'Lucky-S' isimli gemiler güvenlik güçlerince uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle basıldı. Bu baskınlarla ilgili hakkında soruşturma başlatılan Nejat Daş, Türkiye'den firar etti. Nejat Daş ismi, sonraki yıllarda İspanya'da da 'uyuşturucu trafiğini yönettiği' iddiasıyla gündeme geldi. Daş'ın İspanya'da birkaç defa yakalanarak cezaevine konulup kefaletle serbest bırakıldığı belirtildi.

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