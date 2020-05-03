Bayramda seyahat yasağı bitiyor mu son haberler geldi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve İstanbul'a seyahat izni yasağı çıkarılmıştı. Peki Ramazan bayramında özel araçlarda seyahat yasağı biter mi? İşte son gelişmeler

Abone ol

Corona virüsü tedbirleri kapsamında ülkemizde alınan önemler çerçevesinde 31 ile giriş çıkış yasağı getirilmişti. Dolan sürenin ardından İçişleri Bakanlığı 19 Nisan'dan itibaren seyahat yasağının 15 gün daha uzatıldığını duyurdu. 3 günlük sokağa çıkma yasağı devam ederken, şehirler arası yolculuk yasağının kalkacağı tarih de merak konusu oldu. Peki, özel araçla seyahat yasağı ne zaman bitecek? Yolculuk yasağı bayramda kaldırılacak mı? İşte, seyahat yasağıyla ilgili detaylar...



ŞEHİRLERARASI YOLCULUK YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Hürriyet’e konuşan Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, salgınla mücadelede bir sürpriz yaşanmazsa iç turizmi mayıs ayı sonunda başlatmayı düşündüklerini söyledi.

Bakan Ersoy, şu anki verilere göre salgınla mücadelede her şeyin olumlu geliştiğini ifade ederek şöyle konuşmuştu;

“Böyle giderse ve gidişatta sıkıntı yaşanmazsa mayıs ayı sonu itibarıyle iç trafik başlayacak. Kontrollü iç hat uçuşlarıyla turizm sezonu açılacak. Bir sertifikasyon kurulu oluşturduk ve konaklamanın kurallarını belirledik. Çok kapsamlı bir kurallar bütünü. Konaklama tesisleriyle görüşmelerimiz sürüyor. Bu kurallara uymayı taahhüt edenlere sertifikasyon vereceğiz. Sertifikasyon alan tesisleri duyurarak, tatilciye ‘Buralara gidebilirsiniz’ diyeceğiz. Şehirlerarası seyahat ve iç hat seferleri de bu dönem başlayacak. Vaka açısından sıfır olan ülkelerle karşılıklı kapıları açabiliriz”



KİMLER SEYAHAT İZİN BELGESİ ALABİLİR?

İçişleri Bakanlığı, araç giriş kısıtlamasına ilişkin istisnaları belirleyen ek genelgeyi valiliklere gönderdi. Uygulamaya ilişkin istisnalara yer verilen genelgede Seyahat İzin Belgesi alabilecek kişiler şu şekilde sıralandı:

"- Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan veya önceden alınmış doktor randevusu, kontrolü olanlar.

- Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için seyahat edecek olanlar.

- Ölüm nedeni Kovit-19 olanlar hariç 4 kişiyi geçmemek şartıyla cenaze nakil işlemine refakat edecek olanlar.

- Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyenler.

- Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyenler.

- Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olanlar.

- Ceza infaz kurumlarından salıverilenler

- Yurt dışından geldikten sonra yerleştirildikleri Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait yurtlarda 14 günlük karantina ve gözetim süresi dolanlar."

- İzin belgesi özel araçlarda, yolcu sayısıyla sınırlı