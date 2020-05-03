Futbol efsanesi Totti Cengiz Ünder'i yere göğe sığdıramadı! O tam bir futbolcu

Serie A takımlarından Roma'nın efsanesi Francesco Totti, milli futbolcu Cengiz Ünder'den övgü dolu sözlerle bahsetti.

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İtalya Milli Takımı'nın iki eski golcüsü Vieri ve Totti geçtiğimiz gün sosyal medya üzerinden bir canlı yayın yaptı.

İkili, 2017 yılından beri Serie A ekiplerinden Roma forması giyen Cengiz Ünder'in performansını değerlendirdi.

Vieri: Ünder'i çok beğeniyorum

Milli oyuncunun hareketli ve derinlemesine oynayarak iyi işler çıkardığını belirten Vieri, "Roma’da Ünder’i çok beğeniyorum. Güçlü bir oyuncu ama kimse onu konuşmuyor." ifadelerini kullandı.

Totti: O tam bir futbolcu

Vieri'nin bu değerlendirmesinin ardından Roma'nın efsane isimlerinden Totti de, Ünder hakkında övgü dolu sözler sarf etti.

Efsane golcü, "Doğru, onun hakkında az konuşuluyor. Güçlü bir fiziği var, kurnaz, vazgeçmeyen kararlı bir yapısı var ve o bir Türk. Ünder, tam bir futbolcu. O bazı şeyleri anlayabilirse çok daha güçlü olacaktır." şeklinde konuştu.