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Fahrettin Altun'dan Türkiye'nin yardımlarıyla ilgili açıklama! Bu siyaset meselesi değil

İletişim Başkanı Altun, Türkiye'nin koronavirüs yardımlarıyla ilgili, "Bu bir siyaset meselesi değil, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın ve ülkemizin insani yaklaşımının göstergesidir" ifadelerini kullandı.

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letişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin müttefiklerini, dostlarını ve dünyada ihtiyaç içindeki ülkeleri desteklemeye devam edeceğini belirterek, "Bu bir siyaset meselesi değil, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın ve ülkemizin insani yaklaşımının göstergesidir." ifadesini kullandı.

Altun, Twitter hesabından İngilizce yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin NATO müttefikiyle gösterdiği dayanışmanın bir örneği olarak tıbbi malzemeleri taşıyan ikinci uçağın ABD'ye ulaştığını anımsattı.     

Altun "Müttefiklerimizi, dostlarımızı ve dünyada ihtiyaç içindeki bütün ülkeleri desteklemeye devam edeceğiz. Bu bir siyaset meselesi değil, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın ve ülkemizin insani yaklaşımının göstergesidir." değerlendirmesini yaptı.     

Kovid-19'la mücadelelerine yardım etmek üzere Somali'ye de tıbbi malzeme sevkiyatı gerçekleştirildiğini belirten Altun, bu sevkiyatın içerisinde yurt dışına ilk defa gönderilen yerli solunum cihazlarının da yer aldığını kaydetti.     

"4 milyon mülteciyi barındırmaya devam ediyoruz'' 

Türkiye'nin şimdiye kadar 60 ülkeye yaptığı insani yardım girişimleriyle ilgili birçok olumlu geri dönüş ve övgü aldığını aktaran Altun, şunları kaydetti:     

"Hatırlanmalıdır ki Türkiye, bu salgından önce dahi, gayrisafi yurt içi hasılasına göre, yaptığı insani yardımlar açısından zaten dünyada başı çekmekteydi. Halkımızın engin cömertliği sayesinde ülkemizde 4 milyon mülteciyi barındırmaya devam ediyoruz. Dünyada bundan daha fazla sayıda mülteci barındıran bir ülke yok. Biz bu insanları kamplarda tutmuyor, kardeşlerimiz olarak aramıza kabul ediyoruz, zira insanlık bunu gerektirir."     

"Milletin sabrıyla, cömertliğiyle gurur duyuyoruz'' 

"Cumhurbaşkanımız Erdoğan, bu tarihi zorluk karşısında insanlığımızı göstermemiz gerektiğini bize her gün hatırlatıyor." ifadesini kullanan Altun, şu görüşlerini paylaştı:      

"Kovid-19 krizi boyunca bütün dünya için şu ana dek yaptıklarımız, herkese 'önce insan' gözüyle baktığımızın bir kanıtıdır. Türkiye bu krizden, halkımızın selameti için milli kaynaklarını seferber ederek, hasta ve güçsüz durumdakilere bakarak, dünyada herkese yardım eli uzatarak ve küresel bir çözüm için küresel girişimlerde bulunmuş olarak çıkacaktır. Milletimizin sabrıyla, cömertliğiyle ve metanetiyle gurur duyuyoruz."     

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