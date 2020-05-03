HABER /  FENERBAHÇE
ADV Bitcoin, size zengin olma şansı verir
ADV En özel anneler günü hediyeleri

Fenerbahçe'nin listesindeki teknik direktöre Süper Lig'den teklif yağıyor

Demirören Haber Ajansı

Fenerbahçe altyapısı için ismi geçen TFF 1. Lig ekibi Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu'nun başka Süper Lig kulüplerinin de radarına girdiği öğrenildi.

Abone ol

TFF 1. Lig ekibi Altınordu'da 8'inci sezonunu geçiren 47 yaşındaki teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile bir süredir Gaziantep FK ile Ankaragücü'nün ilgilendiği iddia edildi.

Eroğlu'na sezon başında Aytemiz Alanyaspor ve Gençlerbirliği'nin teklif sunduğu belirtilirken, deneyimli çalıştırıcıyı Osmanlıspor'un da 2017-18 sezonunda Süper Lig'de yer aldığı dönemde istediği kaydedildi.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek

Altınordu'yu Süper Lig'e çıkarma hedefi nedeniyle sezon başında kendisine talip olan kulüplere teşekkür eden teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun sezon sonunda kulüpte kalıp kalmayacağı henüz netleşmedi.

Kırmızı-lacivertlilere 3. Lig ve 2. Lig'de iki şampiyonluk yaşayan tecrübeli çalıştırıcı, kadrosunda yabancı oyuncu bulundurmayan takıma oynattığı sistem futboluyla diğer kulüplerin dikkatini çekti.

Eroğlu'nun Altınordu ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Kucağındaki bebeği öldürmekle tehdit etti
Samsun'da akşam ezanı 1 saat erken okundu
Yasağa uymayan 27 bin 828 kişiye ceza kesildi
Atatürk Havalimanı ile ilgili iddiaya yalanlama
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (3 Mayıs 2020 Pazar)
Şehit Fidan son yolculuğuna uğurlandı
ÖNCEKİ HABERLER
Burdur'da 6 bina karantinaya alındı
Tiyatro emekçilerinden hükümete çağrı
Futbol efsanesi Totti Cengiz Ünder'i yere göğe sığdıramadı! O tam bir futbolcu
İran'da 20 yeni doğan bebekte koronavirüse rastlanıldı
Fahrettin Altun'dan Türkiye'nin yardımlarıyla ilgili açıklama! Bu siyaset meselesi değil
Ömer Döngeloğlu aslen nereli kaç yaşında öldü hastalığı neydi?
Yorumlar