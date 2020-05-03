Atatürk Havalimanı ile ilgili iddiaya yalanlama

Devlet Hava Meydanları, Atatürk Havalimanı'na yapılan hastaneneyle pistlerin kullanılamaz hale geldiği ve devletin zarara uğratıldığı iddialarını yalanladı.

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Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Atatürk Havalimanı'nda yapılan hastaneyle pistlerin kullanılamaz hale getirildiği iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

Hastanenin 17/35 pistine yapıldığı ve bu pistlerin 6 Nisan 2019'dan itibaren kullanılmadığı belirtilen açıklamada bahse konu olan pistlerin İstanbul Havalimanı iniş kalkış operasyonlarını olumsuz etkilediği ve ciddi kapasite kayıplarına neden olduğu için devre dışı bırakıldığı kaydedildi.

Atatürk Havalimanı hala kullanılabilir

Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen sınırlı uçuş operasyonların 05/23 pistlerinde gerçekleştirildiği ve hastanenin yapıldığı ve devre dışı olan 35L/R pistlerinde inşa edilen hastanenin uçakların iniş kalkışları için engel teşkil etmediği belirtildi.

Tüm sistemler aktif

Halen aktif olan 05/23 pistindeki park alanları, genel Havacılık terminali ve bakım hangarlarına uçak trafiklerini yönlendirilebilecek alternatifli taksi yollarının halen aktif olduğu belirtilen açıklamada Annex-14’te belirtilen tüm şartlara uygun olduğu ve herhangi bir sorun teşkil etmediği kaydedildi. Açıklamada, hastane inşaatlarının elektronik, seyrüsefer ve radar cihazlarına hiçbir olumsuz etkisi olmadığı ifade edildi.